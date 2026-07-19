Plantea Morena ‘descongelar’ despenalización total del aborto en CDMX

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    Plantea Morena ‘descongelar’ despenalización total del aborto en CDMX
    El tema lleva “congelado” más de un año en el Congreso capitalino. Cuartoscuro

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, aseguró que ve el tema en su agenda

CDMX.- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, en el Congreso capitalino dijo que le interesaría mucho descongelar el tema de la despenalización total del aborto en la Ciudad de México.

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Durante La Chilanguera de este domingo, la legisladora fue cuestionada sobre este tema que lleva “congelado” más de un año, y precisó que con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso, Cecilia Vadillo, con las colectivas y con las secretarías de Mujeres a nivel local y federal, “abriremos nuevamente el diálogo para poder hablar de este tema tan importante”.

“De manera personal, pues soy una mujer feminista que defiende el derecho a decidir sobre los cuerpos de cada una de nosotras. Entonces, sí intentaremos retomar este tema. Obviamente, pues abriendo todos los consensos, porque me parece que en los temas importantes de la ciudad como ese, que es un derecho para las mujeres, nos toca opinarlo a nosotras las mujeres”, expuso.

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Comentó que habrá voces externas en este tema “que creo que también hay que escucharlos, pero que este es el momento de abrir nuevamente la discusión; claro que sí, lo tomaremos en consideración”.

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