Defiende Gabinete a Sheinbaum por ir a Final del Mundial en Nueva York

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    Defiende Gabinete a Sheinbaum por ir a Final del Mundial en Nueva York
    La oposición calificó el viaje de innecesario y contrario a las políticas de austeridad. Presidencia

Secretarios de Estado salieron en defensa de la mandataria tras las críticas de la oposición

CDMX.- Secretarios de Estado se organizaron para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asiste al partido final de la Copa del Mundo, tras las críticas de oposición, que calificó el viaje de innecesario y contrario a las políticas de austeridad.

Ante los señalamientos, integrantes del gabinete y dirigentes morenistas argumentaron que su asistencia no responde al ocio, sino a representación oficial y diplomática, considerando que México es coanfitrión con Estados Unidos y Canadá.

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Los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Agricultura, Columba López; Energía, Luz Elena González; y de Educación, Mario Delgado, además de la Consejera jurídica, Luisa Alcalde, desplegaron publicaciones, cerca de las 13:00 horas de este domingo, a través de redes sociales con el hashtag “Claudia líder mundial” y “Claudia es Mundial”.

RESPALDO A SHEINBAUM

Sin embargo, el encargado de la cancillería, Roberto Velasco, no se pronunció al respecto.

La titular de la Comisión Nacional Electoral de Morena, Citlalli Hernández, quien hasta hace unos meses era la Secretaria de las Mujeres argumentó que la presencia de Sheinbaum en el MetLife Stadium, en Nueva York, también responde a un carácter diplomático.

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“Hoy asiste a la clausura por invitación del presidente Donald Trump y el motivo de asistir es distinto: de carácter diplomático y como Jefa de Estado, representando a México, que fue una de las sedes del Mundial, así como en el ámbito de nuestras relaciones con Norteamérica y el contexto internacional. De paso, toca ver cómo es #SheinbaumLíderMundial”, expresó en redes sociales.

CRITICAN A LA OPOSICIÓN

Alcalde, se volcó en contra de quienes criticaron su asistencia advirtiendo que se trató de un “nado sincronizado”, que amplifica mentiras mediante un ecosistema que, advirtió, expondrá en su próxima conferencia de prensa.

“Este miércoles en Derecho de Réplica vamos a mostrar cómo funciona ese ecosistema: quiénes suelen iniciar las campañas, quiénes las amplifican, cómo se replican y por qué terminan inundando las redes con los mismos mensajes al mismo tiempo”, anticipó.

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Sheinbaum evitó asistir a la inauguración de la justa mundialista, el pasado 11 de junio, y regaló su boleto a una mujer que no tenía posibilidades de comprar una entrada, pero ahora se encuentra entre el público, junto a Trump y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

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