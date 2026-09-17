Plantean propuesta que elevaría 140% el cobro de derechos a trenes de carga en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Plantean propuesta que elevaría 140% el cobro de derechos a trenes de carga en México
    Para grandes firmas como Ferromex, el alza representará un desembolso adicional estimado en más de 840 millones de pesos al año, reduciendo sus utilidades en más del 11%. ChatGPT

Propuesta busca elevar del 1.25% al 3.0% el derecho sobre ingresos brutos a concesionarias de trenes de carga con más de 15 años de operación, afectando a Ferromex y CPKC

Una propuesta de CSP plantea elevar de 1.25 a 3.0 por ciento el derecho sobre ingresos brutos de empresas ferroviarias con más de 15 años de operación.

Carlos Barreda, especialista del sector ferroviario, indicó que el incremento del 140 por ciento puede repercutir en toda la cadena, generar un efecto inflacionario y restarle competitividad al tren frente al autotransporte.

“Existe el riesgo de que este aumento se traslade al usuario final en la medida que las tarifas por el servicio se actualicen, y con ello, los precios de las mercancías que mueve el ferrocarril y que tienen implícito el componente del costo del transporte”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-gobierno-de-sheinbaum-que-el-sabado-19-de-septiembre-se-realizara-el-segundo-simulacro-nacional-2026-MB23553609

Para Barreda, las principales afectadas serían Ferromex y Canadian Pacific Kansas City (CPKC), las dos grandes concesionarias privadas de carga, pues el incremento a los derechos aplica a partir del año 16 según la fecha del título de concesión.

Lo anterior significa que el ajuste no aplicaría a concesiones con menos de 15 años ni a las nuevas, que conservarían una tasa de 0.5 por ciento, por lo que el aumento no afectaría a ninguno de los proyectos de la 4T (Tren Maya, Interoceánico, “Insurgente” México-Toluca ni Tren al AIFA).

El impacto puede dimensionarse con los indicadores financieros de Ferromex : en 2025, reportó ingresos netos por 48 mil 38 millones de pesos y una utilidad neta de 7 mil 254 millones.

Si la nueva tasa se aplicara sobre sus ingresos del año pasado, le representaría un costo adicional de alrededor de 841 millones de pesos al año, equivalente al 11.6 por ciento de su utilidad neta, antes de considerar el efecto fiscal por la deducibilidad del derecho.

La compañía pagó 521 millones de pesos por este derecho en 2023, 576 millones en 2024 y 626 millones en 2025. Con la nueva tasa, el pago podría superar los mil 500 millones de pesos anuales, dependiendo de sus ingresos y de la aplicación final de la reforma.

Por ahora, acotó Barreda, no sería posible saber de qué porcentaje sería el impacto en las tarifas de los servicios ferroviarios, pues estas se actualizan año con año y el Gobierno autoriza los incrementos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-rafael-ojeda-expertos-afirman-que-no-hay-razones-para-ocultar-patrimonio-del-exsecretario-de-marina-KB23552769

Óscar Cortés, socio fundador de la firma de consultoría Alttrac, coincidió en señalar que, pese al ajuste en el costo fiscal para empresas concesionarias, es prematuro determinar de cuánto será el impacto financiero directo para la industria.

“Habrá que revisar la 'letra chiquita' en la iniciativa de Ley de Derechos, los transitorios y la exposición de motivos” , refirió.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ferrocarriles
Inflación
Empresas

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FERROMEX

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
El padrón de centros de rehabilitación de Coahuila se redujo 63 por ciento.

Coahuila: Identifican 430 anexos en el Estado; tras revisiones se reducen a 160
Más del 90 por ciento de los delitos en Coahuila no se denunció, de acuerdo con la encuesta de Inegi.

Coahuila: Se estanca cifra negra de delitos; apenas baja 0.5%
El accidente ocurrió durante la noche en el cruce de las calles Matamoros y Múzquiz, en la Zona Centro de Saltillo.

Menor de 13 años pierde la vida al salir proyectado por la ventana de camioneta, en pleno Centro de Saltillo
Lionel Messi celebra después de marcar ante Cruz Azul el gol número 100 de su trayectoria con Inter Miami.

Messi hace historia ante Cruz Azul y el Inter Miami gana la Campeones Cup 2026
Fiesta. La cantante estadounidense llega a la ceremonia con una nueva producción musical y múltiples nominaciones entre las categorías principales.

Madonna vuelve a los MTV VMA’s: la Reina del Pop actuará en vivo en la ceremonia
Después de las 22:00 horas, el gobernador Manolo Jiménez apareció en el balcón de Palacio de Gobierno para las tradicionales arengas.

‘Viva nuestra seguridad’: da Manolo Jiménez Grito de Independencia junto a miles de saltillenses
NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX

NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX
En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector.

Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades