Pobladores de Xoxtla, Puebla, retiran maquinaria y frenan pozo de agua en Parque Pavigi

Habitantes de San Miguel Xoxtla, Puebla , lograron detener las obras de extracción de agua en el Parque Pavigi tras enfrentarse a un operativo policial desplegado durante la madrugada. Los pobladores tomaron el control del terreno y obligaron a los trabajadores a retirar las máquinas del lugar.

El operativo policial inició en las primeras horas del día, cuando cerca de 200 elementos de la Policía Estatal resguardaron el ingreso de excavadoras. Las autoridades buscaban retomar la perforación de un pozo destinado a abastecer a la zona metropolitana de Puebla.

La reacción de la comunidad fue inmediata, movilizándose hacia el predio para impedir los trabajos. Vecinos y activistas locales rompieron el cerco de seguridad al señalar que la extracción afectará de forma grave el suministro de agua en sus propios hogares.

Momentos de alta tensión se vivieron en el parque durante los jaloneos entre manifestantes y los agentes antidisturbios. A pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad, la presión de los habitantes impidió que las excavaciones continuaran.