Pobladores de Xoxtla, Puebla, retiran maquinaria y frenan pozo de agua en Parque Pavigi

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México
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    Pobladores de Xoxtla, Puebla, retiran maquinaria y frenan pozo de agua en Parque Pavigi
    Pobladores retiran maquinara de extracción de agua en el Parque Pavigi, Puebla. X

Tras la presión social, la Policía Estatal de Puebla comenzó el repliegue del área de conflicto en San Miguel Xoxtla.

Habitantes de San Miguel Xoxtla, Puebla, lograron detener las obras de extracción de agua en el Parque Pavigi tras enfrentarse a un operativo policial desplegado durante la madrugada. Los pobladores tomaron el control del terreno y obligaron a los trabajadores a retirar las máquinas del lugar.

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El operativo policial inició en las primeras horas del día, cuando cerca de 200 elementos de la Policía Estatal resguardaron el ingreso de excavadoras. Las autoridades buscaban retomar la perforación de un pozo destinado a abastecer a la zona metropolitana de Puebla.

La reacción de la comunidad fue inmediata, movilizándose hacia el predio para impedir los trabajos. Vecinos y activistas locales rompieron el cerco de seguridad al señalar que la extracción afectará de forma grave el suministro de agua en sus propios hogares.

Momentos de alta tensión se vivieron en el parque durante los jaloneos entre manifestantes y los agentes antidisturbios. A pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad, la presión de los habitantes impidió que las excavaciones continuaran.

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El retiro de la maquinaria y el repliegue policial se concretaron horas después, cuando los agentes y el personal técnico abandonaron el sitio para evitar un conflicto mayor. La comunidad festejó la salida de los camiones y mantuvo la vigilancia en los accesos al predio.

El Gobierno del Estado de Puebla prometió mantener el diálogo con los inconformes antes de realizar cualquier otro movimiento en la zona. Las autoridades afirmaron que no habrá más trabajos sin antes llegar a un acuerdo con la población.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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