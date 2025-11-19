Polémica en Playa Bagdad: estadounidenses colocan letreros de ‘zona restringida’ y Marina los desmantela

CDMX.- Seis letreros con advertencias de “zona restringida” y supuesta autoría del Departamento de Defensa de Estados Unidos fueron colocados en Playa Bagdad, Tamaulipas, por un grupo de personas que ingresaron en lancha desde territorio estadounidense, lo que desató una polémica binacional sobre su origen y los límites geográficos en esa franja fronteriza. El hecho ocurrió el lunes por la mañana y fue documentado por integrantes del colectivo ambiental Conibio Global.

Las imágenes muestran al menos a cuatro personas que, tras ingresar por la boca del río Bravo, instalaron estacas metálicas y letreros en inglés y español. Los mensajes prohibían el acceso, las fotografías y la elaboración de mapas, además advertían que cualquier persona o vehículo podría ser detenido y registrado. Las placas no incluían escudos, logos oficiales ni referencias claras a alguna agencia de gobierno.

Conibio solicitó la presencia de autoridades mexicanas, y la Secretaría de Marina informó que elementos de la institución acudieron al sitio para retirar las estructuras. La dependencia señaló que la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) abrirá consultas técnicas para esclarecer el incidente y revisar los instrumentos y mapas que delimitan la frontera entre ambos países.

En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo leyó un comunicado conjunto de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que se detallan las primeras indagatorias. Aseguró que, tras la consulta inicial, ni el consulado ni la embajada de Estados Unidos reportaron haber autorizado la instalación. Sin embargo, posteriormente, “un área del gobierno de Estados Unidos” habría señalado que sí se contrató a una empresa para colocar los señalamientos.

Sheinbaum explicó que el cauce del río Bravo cambia constantemente por procesos de azolvamiento, por lo que la delimitación exacta del límite territorial requiere actualizaciones periódicas conforme establecen los tratados vigentes. Añadió que ambos gobiernos trabajan para definir con precisión la zona y evitar futuros incidentes.

Fuentes estadounidenses indicaron que, por su redacción y formato, los letreros corresponden a señalética oficial emitida bajo la figura legal del Departamento de Defensa, aunque no confirmaron su colocación directa por parte de autoridades. Hasta el momento, Washington no ha ofrecido una postura pública definitiva.

El colectivo Conibio Global advirtió que la zona donde fueron colocados los letreros es un espacio ambientalmente sensible, donde han sido documentados manatíes, cocodrilos, aves migratorias y especies en peligro de extinción. Expresaron preocupación por el impacto ecológico y jurisdiccional del ingreso de personal extranjero sin autorización.

Jesús Elías Ibarra, presidente de la organización, recordó que la empresa SpaceX ha dejado restos de cohetes en costas mexicanas tras sus lanzamientos y planteó la posibilidad de que pudiera estar relacionada con este tipo de intervenciones, aunque no existe evidencia que lo confirme. “La instalación de estos señalamientos dentro de territorio nacional genera dudas y requiere una investigación seria”, sostuvo.

La Marina y la CILA mantienen abiertas las consultas técnicas mientras se integra la información que permita esclarecer si la instalación fue un error operativo, una intervención irregular de una empresa privada o una acción no reportada de autoridades estadounidenses. En tanto, los letreros permanecen retirados y bajo resguardo de la autoridad mexicana. Con información de El Universal