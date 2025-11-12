Polleros enganchan a migrantes por redes sociales

Aun cuando el flujo migratorio en esta ciudad sigue a la baja, los pocos centroamericanos que buscan cruzar a Estados Unidos siguen siendo engañados por los polleros o traficantes de personas, quienes incluso utilizan celulares o redes sociales para continuar engañándolos.

En la última semana en esta frontera con El Paso, Texas, se reportó un incidente, el cual está siendo investigado, en donde se menciona que posibles polleros habían disparado contra elementos de la Patrulla Fronteriza en el intento de cruzar migrantes por el muro fronterizo.

De acuerdo con activistas y autoridades de la oficina de Migración de Estados Unidos, los migrantes continúan siendo engañados por los traficantes de personas con mensajes falsos que ponen en riesgo su vida y en donde les aseguran que podrían ser cruzados a Estados Unidos.

En días recientes se detalló de manera oficial, por la oficina de Migración, que en TikTok circula un nuevo video anunciando que cualquier ciudadano latinoamericano puede entrar a Estados Unidos solo con su pasaporte, sin necesidad de visa, para impulsar el turismo y el trabajo.

“Esa información es falsa. No existe ninguna nueva medida o ley que permita entrar a EE.UU. sin visa. No existe ninguna ley aprobada por Donald Trump que impida detener a migrantes o que les permita quedarse legalmente y con seguridad en Estados Unidos”, se señala de manera oficial.

Según explicaron, en el video, el cual también circula en Facebook, se utilizan frases como “nadie podrá arrestarlos” para emocionar y confundir a quienes esperan poder cruzar a Estados Unidos.

Migrantes pierden la vida. Hace una semana en Chihuahua, seis migrantes murieron y seis más resultaron lesionados en la carretera a Jiménez, cuando buscaban llegar a Ciudad Juárez y cruzar a los Estados Unidos.

Al respecto, el padre Francisco Javier Bueno, titular de la Casa del Migrante en esta localidad, expresó su preocupación por las palabras de autoridades gubernamentales señalando que Chihuahua no es santuario para migrantes, y que es preferible que cambien su ruta, ya que eso los pone en una situación de vulnerabilidad y peligro.

“Estas expresiones nos entristecen y nos obligan a recordar que la dignidad humana no tiene fronteras ni condiciones legales. Cada persona, independientemente de su origen o situación migratoria, merece ser tratada con respeto y compasión”, señala el también especialista en migración.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que el hecho de que Estados Unidos mantenga endurecidas las medidas para que los migrantes puedan cruzar a ese país hace aún más conveniente la situación para los polleros y más peligrosa para los migrantes.

“Entonces, ellos se ven todavía más vulnerables ante una constante de que no va a haber una posibilidad viable de pasar. Consideramos por parte de Casa del Migrante que es el momento en el cual como ciudad podríamos estar planteando situaciones y, sobre todo, pues planes estratégicos que ayuden a que las personas no encuentren o no busquen soluciones que pudieran poner en riesgo la vida de ellos y de sus familias”, añade.

Flujo migrante incrementa

De acuerdo con lo que explica el titular de la Casa del Migrante, el flujo migratorio en esta frontera se ha visto con un ligero incremento en las últimas tres semanas, sin embargo, este no ha sido en masas como en noviembre del año pasado cuando había decenas de migrantes esperando para cruzar a Estados Unidos.

“El problema aquí es que muchos están siendo captados por el crimen organizado, por polleros y demás, y entonces no están llegando a los espacios de ayuda humanitaria, debido a eso mismo, que en el tránsito pues están siendo secuestrados”, dijo el padre Francisco.

En ese sentido, pidió a la población migrante que busque los canales seguros para ellos y sus familias, y que se acerquen a los espacios que son seguros como los albergues.