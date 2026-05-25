Asegura IMSS estar listo para responder ante riesgos emergentes en el Mundial

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    Asegura IMSS estar listo para responder ante riesgos emergentes en el Mundial
    El Instituto destaca el fortalecimiento permanente de la vigilancia epidemiológica con prioridad en la protección de la salud pública y la seguridad sanitaria. Cuartoscuro

Está preparado para responder oportunamente ante cualquier riesgo emergente de salud con motivo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

CDMX.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirmó que se encuentra preparado para responder oportunamente ante cualquier riesgo emergente de salud con motivo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, mediante acciones de preparación institucional, coordinación intersectorial y el fortalecimiento permanente de la vigilancia epidemiológica con prioridad en la protección de la salud pública y la seguridad sanitaria de la población.

En ese sentido, Janet Alvarado González, titular de Proyectos Especiales en Salud del Seguro Social, destacó que el instituto mantiene una visión preventiva y multiamenaza para garantizar la continuidad operativa de los servicios de salud antes, durante y después de la realización del torneo internacional en tierras mexicanas.

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“El IMSS no está esperando a que ocurra una contingencia para reaccionar. Estamos fortaleciendo desde ahora nuestras capacidades para anticiparnos a riesgos. Estamos articulando nuestros recursos, homologando procedimientos para asegurar una respuesta oportuna, segura y sobre todo coordinada”, dijo.

DESTACAN CAPACITACIÓN

Explicó que a la fecha, el Seguro Social ha llevado a cabo 10 eventos de capacitación y entrenamiento a nivel nacional, con mil 301 profesionales de la salud capacitados, seis guías operativas socializadas, así como 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) capacitadas.

Al respecto, Alvarado González enfatizó que este esfuerzo ha permitido ampliar rápidamente la cobertura institucional y acelerar la homologación de criterios operativos en las unidades médicas.

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“El IMSS se ha preparado de manera seria, estructurada y anticipatoria no sólo para responder a los retos específicos de esta Copa Mundial FIFA 2026 sino para dejar capacidades instaladas que fortalezcan a nuestras unidades médicas frente a emergencias en salud y desastres en cualquier momento”, expresó.Sobre los recientes brotes de la especie Bundibugyo del virus del ébola registrados en la República Democrática del Congo y Uganda, y la alerta emitida por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el IMSS aseguró que mantiene una vigilancia basada en riesgo y sin estigmatizar a la población.

PROTOCOLOS ANTE EL ÉBOLA

En ese tenor, Adriana Josefina Toriz Saldaña, titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, puntualizó que para considerar casos sospechosos de este virus el protocolo contempla en realizar una búsqueda intencionada de antecedentes de viaje, identificación temprana de síntomas compatibles, aislamiento inmediato, notificación inmediata a nivel técnico superior y coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes.

“Durante este periodo, es importante que el instituto mantenga y refuerce las acciones ante la identificación de cualquier caso sospechoso, la notificación inmediata y el aislamiento preventivo. Se mantienen acciones de protección del personal de salud reforzando el uso de equipo de protección, el estudio y seguimiento de los contactos, así como una coordinación para el diagnóstico confirmatorio”, expuso.

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Indicó que el IMSS cuenta con protocolos establecidos de actuación y preparación; el proceso inicia ante la sospecha clínico-epidemiológica con presencia de fiebre súbita mayor de 38.6 grados centígrados, síntomas compatibles, antecedente de viaje o contacto epidemiológico durante los 21 días previos.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA

Por ello, Toriz Saldaña puso a disposición de la población en general el teléfono 55 5337 1845 de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Secretaría de Salud para brindar orientación sobre la presencia de este virus.

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“El IMSS reafirma su compromiso con la protección de la salud de la población derechohabiente y de quienes visiten nuestro país. La vigilancia epidemiológica continúa siendo una pieza clave para garantizar eventos internacionales seguros, mediante detección oportuna, respuesta coordinada y continuidad de los servicios de salud”, concluyó.

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