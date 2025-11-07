Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra

México
/ 7 noviembre 2025
    Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El hombre identificado como Uriel “R”, acusado de intentar agredir físicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico de la CDMX, fue detenido y trasladado al Reclusorio Norte.

El presunto agresor de Claudia Sheinbaum, identificado como Uriel “R”, fue trasladado al Reclusorio Norte tras ser detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La detención ocurrió el 4 de noviembre, mientras que su traslado fue confirmado el 6 de noviembre, según informes oficiales.

El individuo será presentado ante las autoridades judiciales para que se realice la imputación correspondiente. El incidente ocurrió en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde el hombre habría intentado realizar tocamientos contra la presidenta. Las autoridades confirmaron que ya existe una denuncia formal en su contra.

Las imágenes del momento quedaron registradas en video, en el cual se observa cómo el sujeto se acerca a Sheinbaum y trata de abrazarla sin consentimiento, siendo rápidamente contenido por el personal de seguridad.

CLAUDIA SHEINBAUM CONFIRMA DENUNCIA Y HABLA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum confirmó que presentó la denuncia ante las autoridades. La presidenta señaló que decidió hacerlo no solo por su caso personal, sino en representación de todas las mujeres mexicanas que viven agresiones similares.

“Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos todas en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era Presidenta, cuando era estudiante, como joven”, declaró. Además, recordó que el acoso sexual es un delito penal en la Ciudad de México, aunque no en todos los estados del país.

Sheinbaum agregó una reflexión contundente: “Si esto le hacen a la Presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?”, enfatizando la necesidad de reforzar la seguridad y la cultura del respeto hacia las mujeres.

ONU MUJERES REPRUEBA EL ATAQUE Y LLAMA A GARANTIZAR LOS DERECHOS FEMENINOS

Tras el incidente, ONU Mujeres México emitió un comunicado solidarizándose con la mandataria y condenando cualquier forma de violencia de género. El organismo destacó la importancia de garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia.

La organización reafirmó su compromiso con el Estado mexicano, la sociedad civil y los medios de comunicación para trabajar de manera conjunta en la erradicación de este tipo de agresiones. “La violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni minimizarse”, señaló en su mensaje.

En paralelo, las autoridades informaron que el mismo día de la agresión, una joven de 25 años también denunció haber sufrido tocamientos indebidos por parte del mismo sujeto. Este hecho permitió a los agentes dar con su paradero en la zona de Paseo de la Condesa, donde fue detenido.

DATO CURIOSO:

El delito de abuso sexual en la Ciudad de México puede alcanzar hasta seis años de prisión, dependiendo de las circunstancias y de si existe reincidencia.

