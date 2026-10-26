PRI rechaza interinato en el INE de consejero exfundador de Morena

El PRI manifestó su rechazo a que el consejero electoral Arturo Castillo López asuma la presidencia temporal del INE mediante un video publicado en redes por el presidente del partido ante el organismo, Emilio Suárez Licona.

La polémica surge mientras la Cámara de Diputados analiza el proceso de sustitución de Guadalupe Taddei, actual consejera presidenta del instituto. La oposición argumenta que el control provisional del INE debe ser alguien con un perfil imparcial para mantener la confianza ciudadana.

De acuerdo con Emilio Suárez, los antecedentes del políticos atribuidos al partido de Morena, podrían causar conflicto. En sus declaraciones durante la sesión, la dirigencia del PRI sostiene que la presidencia temporal no debe entregarse a personas con un pasado de militancia o colaboración activa en algún partido político.

DISPUTA POR LA IMPARCIALIADAD DEL CONSEJO GENERAL

La dirigencia nacional del PRI exigió frenar la llegada de perfiles con historial político al frente de la autoridad electoral. Asimismo, integrantes del partido han planteado que la vacante sea ocupada por una mujer, con el fin de garantizar la equidad de género en las decisiones del máximo órgano arbitral del país.

En la Cámara de Diputados se intensifica el debate legislativo sobre el método de selección y los tiempos para nombrar a la persona titular. Los partidos de oposición insisten en que el nuevo perfil debe contar con una trayectoria técnica independiente de los partidos políticos.