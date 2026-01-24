Primer fallecimiento por sarampión del 2026 en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 24 enero 2026
    Primer fallecimiento por sarampión del 2026 en México
    Primer fallecimiento por sarampión del 2026 en México FOTO: VANGUARDIA

El resurgimiento de sarampión en México ha provocado una reunión del gobierno con la Organización Panamericana de la Salud

El 24 de enero se reportó la primera muerte por sarampión en el 2026. El fallecimiento ocurrió en el estado de Michoacán. Según medios de información y la Secretaria de Salud, desde el 2024 se han acumulado cerca de 7 mil 417 contagios de sarampión.

En menos de 24 horas, según el informe diario, se han registrado 107 casos de sarampión.

En el 2025, hubo 25 fallecimientos por sarampión en México; se estima que 21 fueron en Chihuahua, 2 en Jalisco, uno en Sonora y otro en Durango.

TE PUEDE INTERESAR: Cubrebocas regresa en 2026: Secretaría de Salud en Tlaxcala activó medidas por casos de sarampión

Se ha destacado que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) citó a México, el 13 de abril, para analizar el estado de eliminación del sarampión.

Según fuentes oficiales, la reunión fue convocada después que se investigara que, durante 12 meses, los casos de sarampión tuvieran el mismo genotipo y linaje.

Se destacó que los grupos de edades más afectados son los de 1 a 4 años de edad; posteriormente, resaltan los casos en edades de 5 a 9 años, y se han identificado numerosos pacientes de 25 a 29 años de edad.

Actualmente, los estados con mayores indicios de infección, por sarampión, son:

Michoacán: 19 casos

Guerrero: 14 casos

Colima: 34 casos

Estado de México: 14 casos

Según la plataforma del Gobierno de México, la mejor herramienta para prevenir el sarampión es la vacuna, siendo la Vacuna triple viral (SRP), la que se aplica durante la infancia, y la Vacuna doble viral (SR), para adolescentes y adultos.

Se recomienda que los infantes sean vacunados desde los 6 meses de edad, hasta los 9 años. Por su parte, para quienes no completen con esquemas de vacunación completos, se recomienda que reciban la vacuna desde los 10 años hasta los 49.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de Salud garantiza que hay vacunas suficientes contra sarampión; México solicita ampliación para controlar brote

En caso de todavía no recibir la vacunación, se recomienda lavarse constantemente las manos y evitar cercanías con personas infectadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Fallecimientos
Salud

Localizaciones


Michoacán

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar