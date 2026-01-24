Primer fallecimiento por sarampión del 2026 en México

El 24 de enero se reportó la primera muerte por sarampión en el 2026. El fallecimiento ocurrió en el estado de Michoacán. Según medios de información y la Secretaria de Salud, desde el 2024 se han acumulado cerca de 7 mil 417 contagios de sarampión.

En menos de 24 horas, según el informe diario, se han registrado 107 casos de sarampión.

En el 2025, hubo 25 fallecimientos por sarampión en México; se estima que 21 fueron en Chihuahua, 2 en Jalisco, uno en Sonora y otro en Durango.

Se ha destacado que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) citó a México, el 13 de abril, para analizar el estado de eliminación del sarampión.

Según fuentes oficiales, la reunión fue convocada después que se investigara que, durante 12 meses, los casos de sarampión tuvieran el mismo genotipo y linaje.

Se destacó que los grupos de edades más afectados son los de 1 a 4 años de edad; posteriormente, resaltan los casos en edades de 5 a 9 años, y se han identificado numerosos pacientes de 25 a 29 años de edad.

Actualmente, los estados con mayores indicios de infección, por sarampión, son:

Michoacán: 19 casos

Guerrero: 14 casos

Colima: 34 casos

Estado de México: 14 casos

Según la plataforma del Gobierno de México, la mejor herramienta para prevenir el sarampión es la vacuna, siendo la Vacuna triple viral (SRP), la que se aplica durante la infancia, y la Vacuna doble viral (SR), para adolescentes y adultos.

Se recomienda que los infantes sean vacunados desde los 6 meses de edad, hasta los 9 años. Por su parte, para quienes no completen con esquemas de vacunación completos, se recomienda que reciban la vacuna desde los 10 años hasta los 49.

En caso de todavía no recibir la vacunación, se recomienda lavarse constantemente las manos y evitar cercanías con personas infectadas.