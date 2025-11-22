Profeco detecta precios excesivos y suspende establecimientos en Tulum tras operativo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre los resultados de un operativo especial realizado en Tulum, Quintana Roo, derivado de múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con aumentos significativos en los precios de productos básicos, servicios turísticos y hospedaje, así como diferencias marcadas entre establecimientos ubicados en el centro del municipio y en la zona conocida como Parque Jaguar. A través de su cuenta de X, la dependencia federal detalló que el operativo se llevó a cabo de manera paralela a las acciones emprendidas por la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Gobierno de Quintana Roo. Para ello, se aplicó un monitoreo de precios con apoyo del programa Quién es Quién en los Precios (QQP), mediante visitas a 29 establecimientos integrados por cinco tiendas de autoservicio, cinco tiendas de conveniencia, cinco farmacias, cinco hoteles y nueve restaurantes y cafeterías. TE PUEDE INTERESAR: PROFECO interviene tras cierre de Family Fitness en Saltillo; pide a usuarios presentar quejas

PROFECO INSPECCIONA PRECIOS EN HOTELES, PLAYAS, RESTAURANTES Y PARQUE JAGUAR Como parte del operativo, Profeco también inspeccionó 22 establecimientos adicionales dentro de Parque Jaguar, entre hoteles, clubes de playa y restaurantes. De acuerdo con los resultados, los precios de hospedaje en esta zona turística registran costos notablemente superiores a los de los hoteles ubicados en el centro de Tulum. El reporte señaló que el precio promedio de una habitación sencilla es de 3,577.50 pesos, con un mínimo de 1,200 pesos y un máximo de 10,569 pesos. El “Hotel Mi Amor” fue identificado como el establecimiento con la tarifa más alta en ese rubro. Para una habitación doble, se registró un precio promedio de 4,771.94 pesos, con un mínimo de 2,200 pesos y un máximo de 13,860 pesos. El precio más alto correspondió al hotel “Diamante K”. En contraste, los hoteles del centro de Tulum muestran tarifas considerablemente menores: entre 600 y 1,200 pesos para una habitación sencilla y entre 700 y 1,400 pesos para una doble.

PROFECO SUSPENDE A HOTELES DE TULUM POR VIOLAR LFPC Durante las visitas de verificación, Profeco colocó sellos de suspensión en los hoteles Diamante K, Pocna Tulum, Villa Pescadores y Cabañas Playa Condesa Tulum. La dependencia indicó que se detectaron diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), entre ellas: - Falta de exhibición de tarifas. - Ausencia de términos y condiciones del servicio. - Inducción al pago de propina. - Falta de notas o comprobantes por el servicio de hospedaje. - Menús sin precios o exhibidos en moneda extranjera. - Cartas de alimentos en idioma distinto al español. Los hoteles Kore Tulum y Villa Miramar Tulum fueron encontrados sin actividad comercial al momento de la visita. En el caso del primero, se informó que el cierre ocurre desde junio por baja ocupación. PROFECO MONITOREA PRECIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN TULUM El operativo incluyó un monitoreo de 11 productos de alimentos y bebidas. Entre los hallazgos, la Profeco reportó: - Guacamole: hasta 280 pesos por orden; mínimo 160 pesos y promedio 226.92 pesos. - Hamburguesa sencilla: hasta más de 400 pesos; promedio 348.18 pesos. - Orden de tres tacos (carne asada, pastor o bistec): hasta 400 pesos; promedio 306.31 pesos. - Tres quesadillas (queso, pollo o carne): mínimo 120 pesos, promedio 201.25 pesos y máximo 290 pesos. PROFECO SUSPENDE TIENDAS POR NO EXHIBIR PRECIOS Y MOSTRAR IRREGULARIDADES EN INFORMACIÓN OFRECIDA Profeco realizó también ocho verificaciones y siete visitas de vigilancia con el objetivo de identificar variaciones en precios e irregularidades en la información ofrecida a los consumidores. Las verificaciones se llevaron a cabo en los siguientes establecimientos: - Súper San Francisco de Asís - Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. - Chedraui Tulum - Comercializadora Farmacéutica del Sureste S.A. de C.V. - Farmacon S.A. de C.V. - Proveedora del Panadero S.A. de C.V. Todos fueron objeto de suspensión excepto Farmacon, principalmente por no exhibir precios o por falta de información sobre garantías y devoluciones. PROFECO VISITA RESTAURANTES, BARES Y TIENDAS DE CONVENIENCIA Las visitas de vigilancia se realizaron en los restaurantes Burrito Amor, Batey Mojito and Guarapo Bar, Encanto, Wang Tulum, Restaurante Estrada, Sabor de Mar y Negro Huitlacoxe. En todos los casos se recomendaron adecuaciones para cumplir con la LFPC, tras detectar inducción al pago de propina o ausencia de precios en determinados productos. Se revisaron los precios de productos comercializados en tiendas OXXO, GO MART y 7 Eleven. De acuerdo con los datos obtenidos a través de QQP: - Los precios en Tulum son mayores al promedio nacional en la mayoría de los productos revisados. - GO MART mostró los precios más altos entre las tres cadenas evaluadas.