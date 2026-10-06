Profepa frena proyecto inmobiliario en costas del puerto de Alvarado por riesgo para el sistema lagunar de Veracruz

XALAPA, VER.- Autoridades federales de protección al medio ambiente frenaron un proyecto inmobiliario en un predio de la zona costera del puerto de Alvarado, en el sur de Veracruz. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectaron un cambio ilegal de uso del suelo en un predio ubicado a 20 metros de la playa, donde el proyecto contemplaba más de 215 lotes y vialidades.

El personal federal constató la realización de obras y actividades relacionadas con la lotificación que además contemplaba estacionamiento, casa club, caseta de acceso, vialidades y áreas verdes, en una zona con presencia de ecosistemas costeros. PROFEPA IMPONE CLAUSURA TOTAL TEMPORAL DEL PREDIO Ante la falta de documentación que acreditara la autorización y legalidad de las obras y actividades de lotificación, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del predio. Y es que se consideró que las actividades realizadas representaban un riesgo para el equilibrio ecológico del ecosistema costero de esa región, donde hay lagunas y amplias zonas de manglares.

La Profepa informó que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y con las acciones de vigilancia necesarias para verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables. El municipio de Alvarado concentra una amplia diversidad de ecosistemas costeros, donde convergen manglares, lagunas, esteros, humedales, dunas, playas, pastos marinos y arrecifes coralinos. SISTEMA LAGUNAR DE ALVARADO, EN RIESGO Uno de los principales reservorios de biodiversidad es el Sistema Lagunar de Alvarado, que alberga alrededor de 18 mil hectáreas de manglar; humedales donde predominan especies como el mangle rojo, mangle negro y mangle blanco, que funcionan como refugio y zonas de reproducción y crianza para peces, crustáceos y otras especies.

La costa también constituye hábitat para tortugas marinas y para especies vegetales amenazadas, como Zamia furfuracea, presente en ambientes de dunas.