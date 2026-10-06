Profepa frena proyecto inmobiliario en costas del puerto de Alvarado por riesgo para el sistema lagunar de Veracruz

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Profepa frena proyecto inmobiliario en costas del puerto de Alvarado por riesgo para el sistema lagunar de Veracruz
    El proyecto contemplaba más de 215 lotes y vialidades. Cuartoscuro

Inspectores detectaron un cambio ilegal de uso del suelo en un predio ubicado a 20 metros de la playa

XALAPA, VER.- Autoridades federales de protección al medio ambiente frenaron un proyecto inmobiliario en un predio de la zona costera del puerto de Alvarado, en el sur de Veracruz.

Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectaron un cambio ilegal de uso del suelo en un predio ubicado a 20 metros de la playa, donde el proyecto contemplaba más de 215 lotes y vialidades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suprema-corte-valida-comision-del-ine-para-filtrar-narcocandidatos-KN23959102

El personal federal constató la realización de obras y actividades relacionadas con la lotificación que además contemplaba estacionamiento, casa club, caseta de acceso, vialidades y áreas verdes, en una zona con presencia de ecosistemas costeros.

PROFEPA IMPONE CLAUSURA TOTAL TEMPORAL DEL PREDIO

Ante la falta de documentación que acreditara la autorización y legalidad de las obras y actividades de lotificación, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del predio.

Y es que se consideró que las actividades realizadas representaban un riesgo para el equilibrio ecológico del ecosistema costero de esa región, donde hay lagunas y amplias zonas de manglares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senado-emite-declaratoria-constitucional-contra-la-doble-nacionalidad-se-turna-a-diputados-FN23956641

La Profepa informó que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y con las acciones de vigilancia necesarias para verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables.

El municipio de Alvarado concentra una amplia diversidad de ecosistemas costeros, donde convergen manglares, lagunas, esteros, humedales, dunas, playas, pastos marinos y arrecifes coralinos.

SISTEMA LAGUNAR DE ALVARADO, EN RIESGO

Uno de los principales reservorios de biodiversidad es el Sistema Lagunar de Alvarado, que alberga alrededor de 18 mil hectáreas de manglar; humedales donde predominan especies como el mangle rojo, mangle negro y mangle blanco, que funcionan como refugio y zonas de reproducción y crianza para peces, crustáceos y otras especies.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-acusa-a-kuri-de-promover-injerencia-tras-colaboracion-con-el-embajador-johnson-DN23955723

La costa también constituye hábitat para tortugas marinas y para especies vegetales amenazadas, como Zamia furfuracea, presente en ambientes de dunas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medio Ambiente
playas

Localizaciones


Golfo De México
Veracruz

Personajes


Rocío Nahle

Organizaciones


Profepa

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas

AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas
true

Partido Verde, la plataforma de Harfuch: Loret de Mola
Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, fue señalado por EU como integrante de una red de robo de hidrocarburos del CJNG.

Quién es ‘El Tanque’ y cómo operaba la red ligada al robo de combustible del CJNG
La secretaria de Bienestar destacó la participación del personal que integra las brigadas y señaló que el propósito del programa es llevar la atención hasta donde viven las personas.

Gobierno de Sheinbaum presenta avances del Programa Salud Casa por Casa que suma 27 millones de consultas
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Sorteo del Buen Fin 2026 repartirá 500 millones de pesos entre consumidores y comercios. Estas son las compras y fechas que debes considerar para participar.

Ya viene el sorteo del SAT del Buen Fin 2026 que repartirá 500 millones de pesos... estos son los requisitos para participar
Cierra se da tras meses de litigio antimonopolio y luego de que jueza de California ratificó acuerdo entre Paramount Skydance y 12 fiscales estatales que se oponían a la operación.

Concreta Paramount compra de Warner Bros Discovery por 110 mil millones de dólares
México cerrará ante Jamaica en el Estadio BBVA la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27.

México vs Jamaica: el Tri jugará los Cuartos de Nations League en Monterrey