Promete el INE blindaje antinarco

De acuerdo con el ‘proyecto de Lineamientos’ con los que operará ese órgano electoral, no solo los partidos podrán realizar solicitudes, también quienes buscan una candidatura por la vía independiente.En ambos casos, la condición es que el aspirante firme una carta en la que aprueba someterse a la indagatoria.

A partir de octubre y hasta 7 días antes del registro de candidatos, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE recibirá solicitudes para determinar si algún aspirante a cualquier cargo en 2027 tiene vínculos con la delincuencia.

El documento, que está en análisis por los consejeros y podría tener cambios, deberá aprobarse por el Consejo General antes del 10 de septiembre, cuando arranca el proceso electoral federal. Se aclara que solo el presidente de la Comisión, Arturo Chávez, cercano a Morena, y la secretaria ejecutiva, Claudia Espino, quien fungirá como secretaría técnica, podrán conocer las listas. Ningún integrante podrá conocer el resultado del reporte enviado por las autoridades de seguridad.

Para ello, se implementarán mecanismos para la protección de la información e incluso se advierte que a quien revele datos se le abrirá un procedimiento administrativo. Además de que la solicitud debe ser voluntaria, únicamente se podrán revisar los perfiles de quienes ya son candidatos propietarios, no suplentes, ni varios perfiles que compitan por el mismo cargo.

‘Cada partido político nacional o local podrá presentar una sola solicitud de verificación por cada tipo de cargo, ya sea federal o local, y únicamente respecto de las personas que pretenda postular con el carácter de propietarias’, indica el proyecto. Se aclara que las comunicaciones, informes, opiniones, reportes o cualquier tipo de documento generado tendrán carácter exclusivamente técnico e informativo y no producirán efectos sobre la elegibilidad o el ejercicio de los derechos político-electorales.

‘(Los reportes) no implican pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad penal, administrativa, civil, financiera, hacendaria o de cualquier otra índole, de las personas sujetas a verificación, ni podrá utilizarse como elemento presunción, indiciario o de prueba, para presumir su culpabilidad’, detalla.

El registro de candidatos a la Cámara de Diputados será del 22 de marzo al 3 de abril, y para cargos locales, cada entidad tiene su calendario.

La secretaria ejecutiva determinará si existe algún conflicto de interés de los consejeros; algún parentesco por consanguinidad con el solicitante o una relación familiar, laboral o de negocios.

El INE firmará convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y otras que determine la Comisión. La Secretaría Ejecutiva convendrá con estas cuál será el mecanismo de comunicación para enviar y recibir información. Sin embargo, se establece que a los candidatos se les asignará un folio por cada dependencia.

Esa instancia recibirá la información en sobres cerrados y sellados o mecanismos digitales con acceso restringido, revisará que la información no ha sido violada y la resguardará hasta entregarla al partido o al candidato independiente.