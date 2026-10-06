Puebla activa primer Comité Municipal de Migración estatal, “Raíces que te Abrazan”

El presidente municipal de Puebla , Pepe Chedraui, puso en marcha el comité “Raíces que te Abrazan”. Esta iniciativa es la primera de su tipo en todo el estado de Puebla para ayudar a las personas que han tenido que dejar su lugar de origen.

El objetivo del proyecto es juntar el trabajo del gobierno de la ciudad con organizaciones civiles y especialistas. Con esta unión, buscan ofrecer ayuda directa, información útil y acompañamiento a la comunidad migrante.

El plan contempla atender a personas que van de paso, a quienes regresan al país y a las familias que ya viven en la capital. El gobierno local facilitará el acceso a trámites, servicios de la ciudad y el cuidado de sus derechos.

Este nuevo grupo funcionará de manera permanente en la capital poblana. Las autoridades tendrán reuniones constantes para revisar los avances y dar respuesta rápida a las necesidades de la gente.

COMITÉS DE MIGRACIÓN EN OTROS ESTADOS

Existen comités similares en municipios con históricas dinámicas por el tránsito de personas migrantes, como:

Frontera Norte (Tijuana, Mexicali, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua): Cuentan con comités y direcciones municipales de atención al migrante para administrar alberges.

Occidente y Bajío (Guadalajara, Zapopan y Michoacán): Han establecido mesas de trabajo y comités municipales interinstitucionales de movilidad humana.