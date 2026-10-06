Puebla activa primer Comité Municipal de Migración estatal, “Raíces que te Abrazan”

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México
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    Puebla activa primer Comité Municipal de Migración estatal, “Raíces que te Abrazan”
    Comité municipal “Raíces que te Abrazan” de la ciudad de Puebla para los derechos de las personas migrantes Pepe Chedraui

El gobierno de Pepe Chedraui presenta líneas de trabajo junto a la sociedad civil para fortalecer el apoyo a la comunidad migrante.

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, puso en marcha el comité “Raíces que te Abrazan”. Esta iniciativa es la primera de su tipo en todo el estado de Puebla para ayudar a las personas que han tenido que dejar su lugar de origen.

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El objetivo del proyecto es juntar el trabajo del gobierno de la ciudad con organizaciones civiles y especialistas. Con esta unión, buscan ofrecer ayuda directa, información útil y acompañamiento a la comunidad migrante.

El plan contempla atender a personas que van de paso, a quienes regresan al país y a las familias que ya viven en la capital. El gobierno local facilitará el acceso a trámites, servicios de la ciudad y el cuidado de sus derechos.

Este nuevo grupo funcionará de manera permanente en la capital poblana. Las autoridades tendrán reuniones constantes para revisar los avances y dar respuesta rápida a las necesidades de la gente.

COMITÉS DE MIGRACIÓN EN OTROS ESTADOS

Existen comités similares en municipios con históricas dinámicas por el tránsito de personas migrantes, como:

Frontera Norte (Tijuana, Mexicali, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua): Cuentan con comités y direcciones municipales de atención al migrante para administrar alberges.

Occidente y Bajío (Guadalajara, Zapopan y Michoacán): Han establecido mesas de trabajo y comités municipales interinstitucionales de movilidad humana.

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DATOS DE MIGRACIÓN EN PUEBLA Y MÉXICO POR EL INEGI

Puebla se encuentra en el cuarto lugar nacional entre las principales entidades con mayor flujo y población migrante internacional en el país.

Se contabilizan más 18 mil migrantes internacionales, principalmente origen estadounidense que eligieron radicar en el territorio.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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