El método de encuestas convence, asegura Manuel Velasco

CDMX.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidió ir en alianza con Morena y el PT en 16 de las 17 entidades convencido de que pueden confiar en las encuestas como método para elegir a los candidatos que pelearán por las Gubernaturas. El senador Manuel Velasco, coordinador de la bancada, explicó que en las pláticas que los estrategas del PVEM han sostenido con la responsable electoral y lideresa de Morena, Citlalli Hernández, y Ariadna Montiel, valoraron positivamente el empleo de las encuestas.

El mismo Velasco, en su calidad de “corcholata”, participó a mediados de 2023 en el proceso con el que Morena eligió a Claudia Sheinbaum como candidata a la Presidencia. “Mis compañeros están en las pláticas con Citlalli y el método de las encuestas es un buen método para elegir a los que tienen el mayor respaldo ciudadano. Y con base en esas reglas es como vamos a participar”, adelantó. “El método de la encuestas es un buen método, en el 24 dieron resultados”, abundó.

PVEM ES COMPETITIVO, ASEGURA

En su abono, Velasco hizo notar que el PVEM tiene gente con mucha competitividad, tanto en los distritos federales como en el tema de las gubernaturas. “De acuerdo con mediciones que se han venido realizando , están muy bien posicionados y tienen muchas posibilidades de ganar las encuestas”, sostuvo.

En el seno del PVEM las encuestas internas ponen como favoritas a las senadoras Ruth González y Jasmin Bugarin, quien apenas ayer solicitó licencia, para competir por las Gubernaturas de San Luis Potosí y de Nayarit.

Bugarin reveló ayer que el PVEM irá en alianza con Morena y con el PT en 16 de los 17 estados en los que en 2027 estarán en juego sus Gubernaturas.

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