Realiza la Secretaría de Agricultura estadounidense histórica misión comercial agroindustrial en México

México
/ 14 noviembre 2025
    Realiza la Secretaría de Agricultura estadounidense histórica misión comercial agroindustrial en México
    La secretaria Brooke Leslie Rollins encabezó reuniones con autoridades mexicanas para fortalecer la cooperación agrícola bilateral. FOTO: THE NEW YORK TIMES/ CUARTOSCURO

La misión permitió reforzar la respuesta contra la NWS en México y revisar el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, señaló Brooke Rollins

La secretaria Brooke Leslie Rollins dio a conocer que la semana pasada encabezó “la mayor misión comercial agroindustrial del USDA a México” en la historia de Estados Unidos, y participó en las revisiones conjuntas sobre el gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Durante tres días, 41 empresas estadounidenses, 33 cooperadores y grupos de defensa agrícola, así como seis departamentos estatales de agricultura y 150 participantes, sostuvieron más de 500 reuniones comerciales, destacó la funcionaria federal estadounidense a través de un comunicado.

“Esta fue una oportunidad crucial para que las empresas estadounidenses fortalecieran sus lazos comerciales y para que el USDA continuara su enérgica respuesta a la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) en México”.

Lo anterior, “además de seguir exigiendo a México el cumplimiento de sus compromisos con el Tratado de Aguas de 1944”, indicó.

Afirmó que “la relación comercial y diplomática entre nuestros dos países es de suma importancia para el presidente Trump y los agricultores y ganaderos estadounidenses”.

“Ya sea para asegurar la frontera sur contra la migración ilegal, combatir la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo o ampliar el acceso a los mercados para los productos agrícolas estadounidenses, trabajamos a diario para priorizar los intereses de Estados Unidos.

“Agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum por recibirme en el Palacio Presidencial, donde tuvimos una conversación productiva y positiva sobre cómo continuaremos colaborando estrechamente para erradicar el gusano barrenador del Nuevo Mundo... incluyendo una revisión conjunta exhaustiva de nuestra respuesta a la plaga y los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de nuestras tareas conjuntas, en virtud del Tratado de Aguas de 1944”, externó.

“Esta semana —agregó— fue una oportunidad excepcional para conectar a compradores y vendedores con más de 500 reuniones en tres días, impulsando las exportaciones estadounidenses al mercado mexicano de etanol y debatiendo la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.

Además de participar en esta misión comercial, la secretaria Rollins se reunió con el equipo del Centro de Control de la Necrosis Ampollosa (NWS) de la sede del Senasica para presentar los esfuerzos bilaterales para combatir la propagación de la NWS en México.

El subsecretario de Mercadeo y Programas Regulatorios, Dudley Hoskins, acompañó a Rollins en el viaje y visitó el estado de Chiapas para revisar las prácticas de contención y aplicación de la normativa sobre la NWS.

Junto con la secretaria, el subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, Luke Lindberg, visitó un supermercado Walmart en la Ciudad de México y la panadería Bimbo, ambos importantes importadores de productos estadounidenses para sus operaciones. Grupo Bimbo importó casi 400 millones de dólares en ingredientes estadounidenses en 2024, incluyendo trigo, lácteos, huevos, papas y frutos secos.

A la delegación estadounidense se unieron Chanel Tewalt, directora del Departamento de Agricultura del Estado de Idaho; Sherry Vinton, directora del Departamento de Agricultura de Nebraska; Derek Sandison, director del Departamento de Agricultura del Estado de Washington; y funcionarios de los departamentos de agricultura de los estados de California, Tennessee y Wisconsin.

México fue el principal mercado para las exportaciones agrícolas estadounidenses en 2024, con envíos valorados en 30 mil 200 millones de dólares.

Los productos de consumo, como la carne y sus derivados, los lácteos, los alimentos procesados, las frutas y las bebidas, representaron casi el 50% de ese comercio, con un valor de 14 mil 600 millones de dólares.

Las exportaciones de materias primas a granel a México representaron un tercio del total de los envíos agrícolas, con un valor de 10 mil millones de dólares, principalmente maíz, soja, trigo, arroz y legumbres.

Temas


exportaciones
AGRICULTURA
comercio

Localizaciones


Estados Unidos
México

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

