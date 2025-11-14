Estados Unidos anuncia la dispersión de moscas estériles desde Tampico para combatir al gusano barrenador

En lo que consideró “un nuevo hito en la lucha contra el gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS)”, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anunció la apertura de una instalación de dispersión de moscas estériles en Tampico, Tamaulipas.

A través de un comunicado, la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Leslie Rollins, informó que esta instalación permitirá dispersar los insectos por vía aérea en el noreste de México, “incluyendo Nuevo León”, ampliando el alcance de la medida para erradicar la plaga.

“La apertura del centro de dispersión de moscas estériles de Tampico es otra herramienta crucial en nuestro arsenal para detener la propagación del gusano barrenador”, refirió el jueves la funcionaria federal del vecino país.

“Este centro garantizará flexibilidad y capacidad de respuesta en el norte de México, lo que nos permitirá una mayor capacidad para dispersar moscas estériles y seguir combatiendo la plaga hacia el sur”, declaró.

“Detener la propagación del gusano barrenador es una prioridad absoluta para toda la Administración Trump”, subrayó, e informó que la semana pasada sostuvo “una reunión productiva” con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, para combatir al NWS de forma conjunta.

“Estamos intensificando nuestros esfuerzos y finalizando una revisión conjunta de nuestras operaciones contra el gusano barrenador en México para garantizar el cumplimiento de nuestros protocolos”, afirmó Rollins Kerwin.

“Al acercarnos —continuó— a los meses de invierno, seguimos priorizando la respuesta en México y el resto de nuestro plan integral para proteger el ganado y el sustento de los agricultores y ganaderos estadounidenses”.

Existen dos métodos para dispersar insectos estériles: la dispersión aérea y las cámaras de liberación terrestre. Se prefiere la dispersión aérea porque permite una dispersión constante en una amplia zona y porque los insectos estériles pueden llegar a áreas inaccesibles por tierra.

Las cámaras de liberación terrestre se utilizan cuando se necesita desplegar rápidamente insectos estériles fuera del alcance de las instalaciones de dispersión.

El USDA dio a conocer que dispersa 100 millones de moscas estériles por semana en México, pero hasta ahora las operaciones aéreas se han limitado al sur del país, lo que ha obligado a utilizar cámaras de liberación terrestres en el norte.

La secretaria expuso que, “aunque México sigue confirmando nuevos casos de NWS, la gran mayoría se concentra en el extremo sur del país, sin una expansión significativa hacia el norte en los últimos meses”.

“Si cambiase esta situación, las instalaciones de Tampico permitirán abordar de inmediato cualquier caso que se presente en otras partes de México”, aseguró.

Las dos detecciones más septentrionales, a 113 y 274 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, respectivamente, ocurrieron en Nuevo León, el 20 de septiembre y el 5 de octubre, en ganado joven transportado desde el estado de Chiapas.

Brooke Rollins confirmó que ninguno de esos casos sigue activo y no se han detectado más moscas del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) en trampas, como tampoco casos en animales en Nuevo León, donde se dispersan insectos estériles, y ahora se pasará de la dispersión terrestre a la dispersión aérea en esas áreas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos produce moscas estériles para su dispersión en las instalaciones de COPEG en Panamá.

A su vez, invierte 21 millones de dólares para apoyar la renovación de una planta de producción de moscas de la fruta en Metapa, México, con la que se duplicará la capacidad de reproducción del insecto, una vez finalizada.

Con el apoyo continuo de expertos técnicos del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés), México prevé que esta producción de moscas estériles comience en el verano de 2026.

Para ampliar su capacidad de respuesta nacional, el USDA inició la construcción de una instalación de dispersión de moscas estériles en la Base Aérea Moore en Edinburg, Texas, que se prevé que comience a operar a principios de 2026.

El APHIS también está acelerando el diseño y la construcción de una instalación de producción de moscas estériles en el sur de Texas, con una capacidad máxima prevista de 300 millones de moscas estériles por semana.

El USDA refirió que sigue trabajando con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para implementar el “Plan de Acción Colaborativo contra el NWS” y guiar los protocolos de captura, vigilancia y movimiento para ayudar a detener la propagación del gusano hacia el norte.