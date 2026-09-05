Senado analiza tipificar como delito el uso de imágenes íntimas con IA

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México
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    Senado analiza tipificar como delito el uso de imágenes íntimas con IA
    La sanción va de cuatro a ocho años de prisión y multa de cuatrocientos a mil veces el valor diario de la UMA. Cuartoscuro

El proyecto de decreto plantea reformar los artículos 199 Octies y 199 Nonies del Código Penal Federal

CDMX.- Comisiones del Senado analizan la minuta que envió la Cámara de Diputados para tipificar como delito de violación a la intimidad la generación de imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual con inteligencia artificial, sin el consentimiento, aprobación o autorización de la persona representada en esos materiales.

El proyecto de decreto plantea reformar los artículos 199 Octies y 199 Nonies del Código Penal Federal, para establecer que cometer el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que, sin consentimiento, aprobación o autorización de la persona mayor de edad que sea identificable o representada de manera realista en imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual, realice alguna de las siguientes conductas:

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/conoce-al-mexicano-que-convirtio-30-anos-en-eu-en-la-plataforma-retache-para-otros-retornados-OK23299986

Divulgar, compartir, distribuir o publicar dichos materiales por cualquier medio; videograbar, audiograbar, fotografiar, imprimir o elaborar dichos materiales; o generar, simular o editar dichos materiales mediante herramientas de inteligencia artificial o programas de edición digital.

SANCIÓN SERÍA DE ENTRE CUATRO Y OCHO AÑOS DE PRISIÓN

Propone que a la generación con herramientas de inteligencia artificial de imágenes, videos o audios de contenido íntimo se le apliquen las mismas sanciones estipuladas en el artículo 199 septies del Código Penal Federal, es decir, de cuatro a ocho años de prisión y multa de cuatrocientos a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Además, plantea incluir sanciones a quien genere dichos materiales en los que represente, de manera realista o verosímil a niñas, niños o adolescentes, o a personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistir la conducta, realizando actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales, exista o no una víctima real identificable.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rescatan-a-hombre-que-cae-a-tumba-de-panteon-en-nuevo-leon-FK23299792

Lo anterior se establecerá en el artículo 16 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

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