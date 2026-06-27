Cae presunto responsable del feminicidio de Marlyn Vásquez en Chiapas

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    Cae presunto responsable del feminicidio de Marlyn Vásquez en Chiapas
    Carlos Paulino fue detenido este sábado por la mañana en el municipio de Tonalá. Cortesía

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a Carlos Paulino R.L, que el pasado lunes abandonó el cuerpo de su esposa

SC DE LAS CASAS, CHIS.- Elementos de la Policía Estatal detuvieron a Carlos Paulino R.L, que el pasado lunes abandonó el cuerpo de su esposa Marlyn Vázquez Champo, de 45 años, después de haberla asesinado en las inmediaciones de la reserva natural cerro de Mactumatzá.

Elementos de la Policía Estatal detuvieron en las recientes horas a Carlos Paulino en el municipio de Tonalá, en el Pacífico chiapaneco, que ya es trasladado hacia Tuxtla Gutiérrez para quedar a disposición de un Juez por el delito de feminicidio.

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El lunes, Carlos Paulino había dicho a sus familiares que llevaría a su esposa a una casa donde laboraba como empleada doméstica.

Carlos Paulino regresó horas después a la colonia Raymundo Enríquez, pero Marlyn no volvió esa noche, por lo que la Fiscalía emitió ficha de búsqueda, pero fue Carlos Fabián el que denunció la desaparición de su pareja.

FUE TRASLADADO A TUXTLA GUTIÉRREZ

“Refiere el denunciante que el día 22 de junio, siendo aproximadamente a as 08:15 horas, fue la última vez que vio a su esposa de nombre Marlyn Vázquez Champo, en el parque de Terán, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desconociendo hasta el momento su paradero”.

Fue hasta el miércoles que el cuerpo de Marlín fue hallado en las inmediaciones del cerro Mactumatzá, de Tuxtla, hasta donde llegaron elementos de la Policía Estatal, Municipal, peritos y agentes de la Fiscalía.

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Este sábado por la mañana Carlos Paulino fue detenido en el municipio de Tonalá, pero ya es trasladado hacia Tuxtla, según informó la Fiscalía.

Los resultados de la necropsia han determinado que la causa del fallecimiento de Marlyn fue asfixia mecánica por sofocación. “Las investigaciones apuntan como principal línea de investigación un contexto de violencia familiar”, dijeron el viernes, el Fiscal y el secretario de Seguridad, Jorge Luis Llaven y Óscar Aparicio.

VAN 21 FEMINICIDIOS EN 2026

Con el asesinato de Marlyn, suman 21 feminicidios cometidos en Chiapas durante este año. Ésta es una cifra que evidencia la urgencia de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia para las mujeres en el estado, denunció la organización feminista Colectiva 50+1 Chiapas.

Como colectiva, añadió, les resulta difícil procesar cada feminicidio, pero nombrar a las víctimas y mostrar esos hechos es una forma de exigir justicia y de recordar a la sociedad y a las autoridades que la violencia contra las mujeres sigue creciendo y que los feminicidios se cometen con niveles cada vez más alarmantes de brutalidad.

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La organización feminista demandó a las autoridades competentes que proporcionen atención integral, sicológica, jurídica y social a los familiares de la víctima, principalmente a sus hijos, quienes requieren acompañamiento institucional y garantías para su bienestar.

UNA DEUDA HISTÓRICA CON LAS MUJERES

“La exigencia es que se detenga de inmediato al presunto responsable, mediante una investigación con perspectiva de género y la aplicación del rigor legal para que ese delito no quede impune.

“El Estado y sus gobiernos mantienen una deuda histórica con las mujeres de Chiapas”, puntualizó.

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Señaló que urge fortalecer de manera efectiva los programas de prevención de la violencia contra las mujeres y realizar una revisión profunda de la aplicación de la alerta de violencia de género, cuyos resultados son insuficientes frente a la realidad.

Además, enfatizó que cada nuevo feminicidio confirma que las acciones emprendidas no son capaces de proteger la vida de las mujeres.

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