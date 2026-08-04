Anuncia Montiel posibles sanciones contra diputadas de Puebla por burlarse de adultos mayores

CDMX.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrirá un procedimiento contra las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, por burlarse de los adultos mayores. Sin embargo, para la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, se les deben suspender sus derechos partidistas, para que a los morenistas les quede claro cómo deben comportarse.

Hace unos días, en el podcast “Descasadas”, canal de YouTube de Salvatori, se hablaba de las relaciones con hombres mayores de 45 años, y en la plática, las morenistas lanzaron frases como que ese sector huele a “viejito”, “a baúl” y “que ya se están pudriendo”. Ante la polémica, las legisladoras argumentaron que ejercían su libertad de expresión y acusaron de “tergiversar” sus dichos, y más tarde se disculparon. ABREN PROCEDIMIENTO CONTRA LEGISLADORAS Montiel informó que el lunes solicitó a la CNHJ abrir un procedimiento contra las legisladoras locales. “Estas dos diputadas de Morena desde el día de ayer solicité a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que abrieran un procedimiento para que la Comisión estudie el caso y proceda como decida.

“Para mí se les deberían suspender los derechos, pero ya es una decisión de la Comisión”, dijo. Llamó a la militancia dirigirse con respeto hacia los adultos mayores. “Hay mucha gente que nos antecedió ofreció su vida por esta lucha. Así que consideramos que esto debe ser sancionado. Yo respeto sus decisiones, respeto a sus redes sociales, lo respeto, pero evidentemente no lo comparto y si lo permitimos, pues parece que se puede seguir haciendo en otro lugar o la gente imagínense”, comentó enojada. SALVATORI EN MEDIO DE LA POLÉMICA Montiel aprovechó para presumir que ahora con la 4T los adultos mayores viven mejor por entregarles una pensión bimestral. Salvatori es famosa no por su labor legislativa, sino por presumir una vida de lujos y burlarse o hacer comentarios fuera de lugar de situaciones polémicas o que terminan en tragedia.

Por ejemplo, en febrero pasado, cuando se cayó una grada en la que alumnos de la Universidad Iberoamericana posaban para una fotografía oficial. En un video simuló ser “una mamá Ibero” y en tono irónico cuestionaba por qué sucedió el accidente si no estaban en la UNAM, pedía llamar al gobernador e incluso mandar hacer una misa por los lesionados, que, se burló, se habían torcido o dañado las uñas. En mayo, mientras una mujer estaba desaparecida tras realizarse una cirugía en una clínica improvisada, la diputada recomendó: “Si no tienes el dinero para operarte, no te operes”.

Incluso criticó a quienes cuestionaban la responsabilidad del gobierno, por lo que fue acusada de revictimización.