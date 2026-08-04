Anuncia Montiel posibles sanciones contra diputadas de Puebla por burlarse de adultos mayores

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Anuncia Montiel posibles sanciones contra diputadas de Puebla por burlarse de adultos mayores
    Para la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, se les deben suspender sus derechos partidistas. Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrirá un procedimiento contra Nayeli Salvatori y Graciela Palomares

CDMX.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrirá un procedimiento contra las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, por burlarse de los adultos mayores.

Sin embargo, para la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, se les deben suspender sus derechos partidistas, para que a los morenistas les quede claro cómo deben comportarse.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-el-pan-regular-conferencias-mananeras-de-claudia-sheinbaum-BE22627143

Hace unos días, en el podcast “Descasadas”, canal de YouTube de Salvatori, se hablaba de las relaciones con hombres mayores de 45 años, y en la plática, las morenistas lanzaron frases como que ese sector huele a “viejito”, “a baúl” y “que ya se están pudriendo”.

Ante la polémica, las legisladoras argumentaron que ejercían su libertad de expresión y acusaron de “tergiversar” sus dichos, y más tarde se disculparon.

ABREN PROCEDIMIENTO CONTRA LEGISLADORAS

Montiel informó que el lunes solicitó a la CNHJ abrir un procedimiento contra las legisladoras locales.

“Estas dos diputadas de Morena desde el día de ayer solicité a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que abrieran un procedimiento para que la Comisión estudie el caso y proceda como decida.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-buscadoras-fallas-en-el-semefo-de-guerrero-ME22626138

“Para mí se les deberían suspender los derechos, pero ya es una decisión de la Comisión”, dijo.

Llamó a la militancia dirigirse con respeto hacia los adultos mayores.

“Hay mucha gente que nos antecedió ofreció su vida por esta lucha. Así que consideramos que esto debe ser sancionado. Yo respeto sus decisiones, respeto a sus redes sociales, lo respeto, pero evidentemente no lo comparto y si lo permitimos, pues parece que se puede seguir haciendo en otro lugar o la gente imagínense”, comentó enojada.

SALVATORI EN MEDIO DE LA POLÉMICA

Montiel aprovechó para presumir que ahora con la 4T los adultos mayores viven mejor por entregarles una pensión bimestral.

Salvatori es famosa no por su labor legislativa, sino por presumir una vida de lujos y burlarse o hacer comentarios fuera de lugar de situaciones polémicas o que terminan en tragedia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tiene-el-narco-vinculo-con-36-de-homicidios-dolosos-en-jalisco-CE22625766

Por ejemplo, en febrero pasado, cuando se cayó una grada en la que alumnos de la Universidad Iberoamericana posaban para una fotografía oficial.

En un video simuló ser “una mamá Ibero” y en tono irónico cuestionaba por qué sucedió el accidente si no estaban en la UNAM, pedía llamar al gobernador e incluso mandar hacer una misa por los lesionados, que, se burló, se habían torcido o dañado las uñas.

En mayo, mientras una mujer estaba desaparecida tras realizarse una cirugía en una clínica improvisada, la diputada recomendó: “Si no tienes el dinero para operarte, no te operes”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/indaga-anticorrupcion-a-exfuncionarios-del-inai-por-omisiones-GE22625399

Incluso criticó a quienes cuestionaban la responsabilidad del gobierno, por lo que fue acusada de revictimización.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputadas
Partidos políticos

Localizaciones


Puebla

Personajes


Nayeli Salvatori
Ariadna Montiel

Organizaciones


Morena

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Crisis en la educación superior

Crisis en la educación superior
true

El gobierno de Sheinbaum contra Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva
Nay Salvatori anunció el cierre definitivo de “Descasadas” después de la polémica por comentarios sobre hombres mayores. La diputada de Morena también confirmó su salida temporal de un programa de televisión.

‘Huelen a baúl del recuerdo’... Nay Salvatori, diputada de Morena, cierra su podcast por polémicos comentarios sobre hombres mayores (video)
Descubre quién es Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, protagonista de Narcocracia, el nuevo libro de Anabel Hernández que aborda la infiltración del crimen organizado en México.

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”?... protagonista del libro de Anabel Hernández sobre cómo los cárteles conquistaron México
El programa Vivienda para el Bienestar contempla casas de hasta 630 mil pesos para familias que cumplan con requisitos de ingresos, vivienda y seguridad social.

Vivienda del Bienestar... así puedes registrarte para obtener una casa de 630 mil pesos; requisitos y documentos
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Apuesta. La organización de la Met Gala aseguró que la muestra abordará tanto el legado creativo de John Galliano como los episodios más controvertidos de su trayectoria.

Confirman que la Met Gala 2027 será sobre el legado de John Galliano
Uziel Muñoz ganó la medalla de oro en lanzamiento de bala con una marca de 20.51 metros durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Juegos Centroamericanos 2026: México firma otro día dorado y alcanza 264 preseas