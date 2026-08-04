Bajan de 104 a 81 los casos de gusano barrenador en Tamaulipas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Bajan de 104 a 81 los casos de gusano barrenador en Tamaulipas
    El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Antonio Varela, atribuyó esta reducción a las medidas aplicadas para contener la plaga. Cuartoscuro

La Secretaría de Desarrollo Rural del estado señaló que también se redujo el número de municipios con casos activos

CD. VICTORIA, TAMPS.- Luego de las acciones de vigilancia y control implementadas en la entidad, los casos de gusano barrenador del ganado disminuyeron al pasar de 104 reportes a 81, informó la Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas.

La dependencia señaló que también se redujo el número de municipios con casos activos. Mientras anteriormente se contabilizaban 32 Ayuntamientos afectados, actualmente la cifra bajó a 14, varios de ellos con un solo registro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-montiel-posibles-sanciones-contra-diputadas-de-puebla-por-burlarse-de-adultos-mayores-BE22627565

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Antonio Varela, atribuyó esta reducción a las medidas aplicadas para contener la plaga.

“Los municipios que concentraban el mayor número de casos, como Aldama, Soto la Marina y Ocampo, también presentan una disminución importante. Vamos avanzando en el control de la enfermedad”, expresó.

PLANTA DE MOSCAS ESTÉRILES

El funcionario destacó que otro elemento clave para fortalecer la estrategia será la operación de la planta de producción de mosca estéril ubicada en Metapa, Chiapas, la cual ya inició el proceso de esterilización de insectos.

Explicó que en junio la planta recibió pupas de moscas fértiles, las cuales primero tuvieron que reproducirse para asegurar la producción necesaria. Posteriormente, durante la etapa de pupa, los insectos son sometidos a un proceso de esterilización para ser liberados en campo mediante la técnica del insecto estéril.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-el-pan-regular-conferencias-mananeras-de-claudia-sheinbaum-BE22627143

Varela detalló que en una primera fase la planta tendrá capacidad para producir 100 millones de moscas estériles por semana, recurso que permitirá reforzar las acciones sanitarias contra la plaga.

“Con este proceso ya en marcha, considero que es el complemento que necesitábamos para entrar plenamente a la fase de control y, posteriormente, a la erradicación del gusano barrenador”, manifestó.

PLAN ESTATAL DE COMBATE

Sobre la posibilidad de utilizar estas moscas estériles en Tamaulipas, indicó que dependerá del aumento en la capacidad de producción de la planta y de los programas de distribución que definan las autoridades sanitarias federales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-buscadoras-fallas-en-el-semefo-de-guerrero-ME22626138

De concretarse, señaló que estos insectos podrán incorporarse al plan estatal de combate para fortalecer las acciones encaminadas a eliminar la presencia del gusano barrenador en la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campo
ganadería
Plagas

Localizaciones


Chiapas
Tamaulipas

Personajes


Américo Villarreal

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Crisis en la educación superior

Crisis en la educación superior
true

El gobierno de Sheinbaum contra Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva
Nay Salvatori anunció el cierre definitivo de “Descasadas” después de la polémica por comentarios sobre hombres mayores. La diputada de Morena también confirmó su salida temporal de un programa de televisión.

‘Huelen a baúl del recuerdo’... Nay Salvatori, diputada de Morena, cierra su podcast por polémicos comentarios sobre hombres mayores (video)
Descubre quién es Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, protagonista de Narcocracia, el nuevo libro de Anabel Hernández que aborda la infiltración del crimen organizado en México.

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”?... protagonista del libro de Anabel Hernández sobre cómo los cárteles conquistaron México
El programa Vivienda para el Bienestar contempla casas de hasta 630 mil pesos para familias que cumplan con requisitos de ingresos, vivienda y seguridad social.

Vivienda del Bienestar... así puedes registrarte para obtener una casa de 630 mil pesos; requisitos y documentos
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Apuesta. La organización de la Met Gala aseguró que la muestra abordará tanto el legado creativo de John Galliano como los episodios más controvertidos de su trayectoria.

Confirman que la Met Gala 2027 será sobre el legado de John Galliano
Uziel Muñoz ganó la medalla de oro en lanzamiento de bala con una marca de 20.51 metros durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Juegos Centroamericanos 2026: México firma otro día dorado y alcanza 264 preseas