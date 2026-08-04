Bajan de 104 a 81 los casos de gusano barrenador en Tamaulipas

CD. VICTORIA, TAMPS.- Luego de las acciones de vigilancia y control implementadas en la entidad, los casos de gusano barrenador del ganado disminuyeron al pasar de 104 reportes a 81, informó la Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas. La dependencia señaló que también se redujo el número de municipios con casos activos. Mientras anteriormente se contabilizaban 32 Ayuntamientos afectados, actualmente la cifra bajó a 14, varios de ellos con un solo registro.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Antonio Varela, atribuyó esta reducción a las medidas aplicadas para contener la plaga. “Los municipios que concentraban el mayor número de casos, como Aldama, Soto la Marina y Ocampo, también presentan una disminución importante. Vamos avanzando en el control de la enfermedad”, expresó. PLANTA DE MOSCAS ESTÉRILES El funcionario destacó que otro elemento clave para fortalecer la estrategia será la operación de la planta de producción de mosca estéril ubicada en Metapa, Chiapas, la cual ya inició el proceso de esterilización de insectos.

Explicó que en junio la planta recibió pupas de moscas fértiles, las cuales primero tuvieron que reproducirse para asegurar la producción necesaria. Posteriormente, durante la etapa de pupa, los insectos son sometidos a un proceso de esterilización para ser liberados en campo mediante la técnica del insecto estéril.

Varela detalló que en una primera fase la planta tendrá capacidad para producir 100 millones de moscas estériles por semana, recurso que permitirá reforzar las acciones sanitarias contra la plaga. “Con este proceso ya en marcha, considero que es el complemento que necesitábamos para entrar plenamente a la fase de control y, posteriormente, a la erradicación del gusano barrenador”, manifestó. PLAN ESTATAL DE COMBATE Sobre la posibilidad de utilizar estas moscas estériles en Tamaulipas, indicó que dependerá del aumento en la capacidad de producción de la planta y de los programas de distribución que definan las autoridades sanitarias federales.

De concretarse, señaló que estos insectos podrán incorporarse al plan estatal de combate para fortalecer las acciones encaminadas a eliminar la presencia del gusano barrenador en la entidad.