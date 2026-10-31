Reclama Texas a México 9 islas del Río Bravo; anuncian que podrían acceder a ellas

La Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) informó que las islas, que abarcan aproximadamente 66 acres (27 hectáreas), fueron identificadas como propiedad estatal tras una revisión de los terrenos cuya titularidad era incierta.

El Gobierno de Texas afirmó que 9 islas ubicadas en el Río Bravo, a lo largo de la frontera con México, son propiedad de ese estado y anunció que sus fuerzas de seguridad podrán acceder a ellas para patrullarlas e inspeccionarlas.

La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, dijo que la medida permitirá a las autoridades estatales vigilar esos territorios y combatir posibles actividades ilícitas.

“Ahora que la Oficina General de Tierras de Texas ha confirmado que estas 9 islas pertenecen al estado de Texas, estamos informando a nuestros socios de las fuerzas del orden para que puedan acceder a estas propiedades estatales, patrullarlas, inspeccionarlas y erradicar cualquier actividad ilícita que encuentren, conforme a la ley”, señaló Buckingham en un comunicado.

La funcionaria sostuvo que las islas representan un riesgo para la seguridad fronteriza, pues, según dijo, terrenos similares han sido usados por organizaciones criminales para el tráfico de personas y drogas.

Sin embargo, la propia Oficina General de Tierras reconoció que no ha confirmado actividades delictivas en estas 9 islas, aunque argumentó que existen antecedentes de otros territorios insulares del río utilizados por traficantes.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, las islas se extienden a lo largo de la frontera, desde la zona de Laredo hasta McAllen. La revisión se realizó después de que la Patrulla Fronteriza solicitara examinar terrenos cuya propiedad no estaba claramente establecida.

Tras el anuncio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que la frontera entre México y EU no puede modificarse por decisión unilateral de un Gobierno estatal, pues su delimitación está sujeta a los tratados internacionales suscritos por ambos países.

La dependencia agregó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el tratado y determinar de qué lado de la frontera se encuentra cada isla.

“Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución”, subrayó.