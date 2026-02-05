Recorta el Gobierno federal presupuesto a la Secretaría de Salud en 2025.

En 2025, el Gobierno federal aumentó el gasto a las Secretarías de Energía (Sener) e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero castigó el presupuesto para las de Salud y Cultura.

La Secretaría de Hacienda (SHCP) reportó que, en todo 2025, el gasto para la Sener ascendió a 399 mil 750 millones de pesos, un alza de 115 por ciento real anual.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Salud Pública pide reforzar medidas preventivas para evitar la rickettsia

Cabe recordar que el año pasado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dejaron de ser órganos autónomos para ser integrados en la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE), a cargo de la Sener, como parte de una reforma al sector.

Por otro lado, el gasto para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ascendió a 117 mil 960 millones de pesos en 2025, un incremento de 76 por ciento real anual.

En contraste, la bolsa destinada por el Gobierno federal para la Secretaría de Salud fue de solo 60 mil 78 millones de pesos, lo que significó una reducción de 11.8 por ciento real en comparación con lo destinado el año previo.

En tanto, en todo 2025, el gasto que ejerció el Gobierno para Cultura fue de solamente 15 mil 744 millones de pesos, una disminución de 11.2 por ciento real anual, exhiben los datos de Hacienda.

Considerando el gasto público por clasificación funcional, la SHCP reportó que el año pasado se ejercieron casi 945 mil millones de pesos en salud; es decir, una disminución de 1.6 por ciento real anual.

La Secretaría de Hacienda había presupuestado originalmente 881 mil 460 millones de pesos para todo el gasto público en salud en 2025 (incluyendo la Secretaría a cargo de dicha función, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otras contribuciones relacionadas).

Frente al recorte de gasto en salud, Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de Hacienda, dijo que este rubro “se ha cuidado muchísimo” y justificó que, considerando todo lo relacionado con la salud de la población, el gasto total ejercido de 2025 fue mayor al que se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

TE PUEDE INTERESAR: Estos son los eventos culturales que llegan a Saltillo en febrero, mes del amor

“Al final, se incrementó respecto de lo autorizado en el PEF de 2025”, indicó la funcionaria la semana pasada al dar a conocer los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2025.

“Es uno de los sectores que se ha cuidado muchísimo y que se ha atendido todo lo que se ha necesitado”, agregó.

El gasto para la Secretaría del Medio Ambiente se desplomó 45 por ciento real anual en 2025 y la Secretaría de Turismo cayó 98 por ciento real anual.