Registra México incremento del 151% en el déficit público, el segundo mayor del siglo

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    Registra México incremento del 151% en el déficit público, el segundo mayor del siglo
    Un análisis de México Evalúa revela que las finanzas públicas del país registraron una brecha de 217 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre de 2026. ARCHIVO

Registra México el segundo mayor déficit público del siglo ante caída en ingresos y un gran gasto en pensiones e intereses de la deuda

Las finanzas públicas del país registraron el segundo mayor déficit del siglo en el primer cuatrimestre de 2026, de acuerdo con un análisis del centro de investigación México Evalúa. Lo anterior estuvo impulsado por la desaceleración económica y las presiones de los gastos comprometidos, aseguró.

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"La combinación de menores ingresos y mayor gasto derivó en el segundo mayor déficit público de este siglo. Se trata de una brecha de 217 mil millones de pesos, que implica un incremento real de 151 por ciento frente al año anterior y cinco veces mayor al avance promedio observado en los últimos 10 años. Por un lado, la desaceleración de la economía mexicana impactó en los ingresos públicos: fueron inferiores al año anterior ya lo presupuesto. Por otro lado, el gasto público creció frente a 2025, pero lo presionaron los pagos obligatorios de pensiones, nómina, intereses de la deuda y programas sociales mientras la inversión cayó”, señaló México Evalúa en su documento “Erario al Momento”, publicado el 2 de junio.

Este diagnóstico de menor recaudación y gasto obligatorio que aumentarán la brecha presupuestaria, resaltó, se encuadra con las preocupaciones recientes de las calificadoras que han revisado a la baja la capacidad de pago del Gobierno.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/bloqueos-de-cnte-causan-perdidas-de-405-mdp-MG21149533

Entre los principales gastos comprometidos que llevaron a este nivel de déficit, dimensionó, fueron el gasto en protección social —que abarca pensiones contributivas y no contributivas—, pues recibió 25 de cada 100 pesos del gasto público, así como el pago de intereses de la deuda con 12.3 pesos. En cambio, Salud se llevó solo 9.6 pesos, Estado de derecho tan solo 3.2 pesos y la inversión física 7.6 pesos, contrastó.

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