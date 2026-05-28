Renuncia ex presidenta al Consejo de Seguridad de Nuevo León

MONTERREY, NL.- Tras acusar una pérdida de legalidad y el extravío de los objetivos ciudadanos, Ana María Esquivel, presentó su renuncia al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, mediante un oficio dirigido a la Diputada Itzel Castillo, presidenta del Congreso local. Esquivel, académica de la UANL y especialista en criminología y psicología, pertenecía al órgano desde 2019 y fue la primera mujer en presidirlo, entre 2020 y 2024.

En su carta de renuncia, criticó el rumbo actual de la institución, señalando que el perfil técnico estorba. “En este año he dejado de asistir debido a la falta de certidumbre a mi aportación como consejera, ser académica y conocer el tema hoy cobra factura”, expuso. DENUNCIA CRISIS ÉTICA La especialista describió la crisis ética que considera atraviesa el organismo. “Desde mi perspectiva, el Consejo ha dejado de desplegar sus valores tales como la legalidad y honestidad, repercutiendo en la confianza... cuando se deja de poner en el centro al ciudadano y se priorizan los objetivos personales hemos fallado en nuestra misión”.

Al agradecer el apoyo del Rector de la UANL, Santos Guzmán, y al coordinador de la Facultad de Derecho y Criminología, David Castillo, agregó que su salida obedece a un principio de dignidad profesional ante la falta de resultados reales. “Informo que a partir de hoy renuncio a mi cargo de consejera ciudadana de seguridad pública: la seguridad, la justicia y la ciudadanía merecen todo mi respeto y no una simulación”.

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