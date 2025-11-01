Renunciar a ser funcionario de casilla podría tener multa: sugiere senador del PVEM

CDMX.- El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Carlos Ramírez Marín, propuso que la reforma electoral federal incluya sanciones para las personas que, a última hora, renuncien a ser funcionarios de casilla, al considerar que esta práctica se ha vuelto frecuente y afecta la operación de las jornadas electorales.

Durante su intervención en el Senado, el legislador señaló que en cada proceso electoral cientos de ciudadanos capacitados declinan su participación a pocos días o incluso horas de la elección, lo que obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) a improvisar sustituciones.

“Debe haber un tiempo límite para notificar a la autoridad electoral, de lo contrario, es necesario pensar en una sanción administrativa”, expuso el senador yucateco.

Ramírez Marín argumentó que el INE eroga recursos significativos para capacitar a las personas insaculadas que fungirán como presidentes, secretarios o escrutadores en las casillas. Cada proceso implica logística, materiales y personal especializado para garantizar la imparcialidad de la elección.

“El espíritu de esta propuesta no es punitivo, sino garantizar que las casillas se integren por personas capacitadas y comprometidas, porque de eso depende la certeza y la confianza ciudadana en los resultados”, añadió.

El senador también propuso que la capacitación de los funcionarios electorales se realice en línea, como una medida para abaratar costos y reducir el despliegue territorial que actualmente realiza el INE.

“En plena era digital podemos aprovechar plataformas seguras para capacitar a la ciudadanía sin necesidad de trasladar equipos o instructores a todo el país. Eso optimiza recursos y tiempo”, afirmó.

Por otra parte, Ramírez Marín se manifestó en contra de eliminar los institutos electorales locales, al subrayar que sus integrantes “conocen mejor el contexto político y social de cada entidad” y son fundamentales para el funcionamiento descentralizado del sistema electoral.

“Desaparecerlos sería un error. México es un país diverso, y los organismos locales cumplen una función insustituible”, enfatizó.

El planteamiento del senador del PVEM se suma al debate nacional sobre la reforma electoral impulsada por el gobierno federal, que busca ajustar estructuras y reducir costos, pero que también ha despertado preocupaciones sobre la autonomía del INE y de los órganos electorales estatales. Con información de El Universal