Reparte INE fondos extra por 6.9 mdp a nuevos partidos para ‘vigilancia’

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    Reparte INE fondos extra por 6.9 mdp a nuevos partidos para ‘vigilancia’
    Al amparo de la Comisión Nacional de Vigilancia del Padrón Electoral, el organismo electoral avaló una bolsa extra de 121 mdp para oficinas y burocracia de las ocho fuerzas políticas en 2026. ARCHIVO

El arbitraje electoral avaló subsidios por 6.9 mdp para los dos nuevos partidos políticos; el dinero público cubrirá desde asesorías hasta sus estacionamientos

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una partida de 6.9 millones de pesos para que los dos nuevos partidos políticos nacionales realicen labores de vigilancia del Padrón Electoral durante el resto del año.

Derivado del acuerdo de la Junta General Ejecutiva del organismo electoral, las agrupaciones Somos México y Paz dispondrán, cada una, de 2 millones 607 mil pesos para la contratación de personal en los próximos seis meses. Asimismo, contarán con 500 mil pesos adicionales para apoyos en asesorías, capacitación y para el trabajo de supervisión en las 332 juntas del organismo.

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También tendrán asignados 30 mil 714 pesos para gastos de representación, se les entregarán dos teléfonos celulares con el servicio a carga del INE, 13 mil pesos para alimentos y la renta de dos lugares de estacionamiento. Por otra parte, las autoridades también avalaron una bolsa de 39 millones de pesos para los seis partidos restantes.

Para supervisar el Padrón Electoral, las fuerzas políticas se integran dentro de la Comisión Nacional de Vigilancia , la cual se encarga de vigilar que la inscripción de los ciudadanos sea legal y que las credenciales se entreguen oportunamente; además de conocer los detalles de las campañas anuales y cualquier información referente a los módulos de atención ciudadana.

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Para este 2026, el INE asignó una bolsa global de 121 millones 238 mil 91 pesos para la manutención de las oficinas de los partidos políticos, así como para el pago de asesores, secretarías, transporte, telefonía y viáticos. Estos recursos son adicionales al financiamiento público ordinario que reciben los partidos políticos, cuyo monto asignado es superior a los 7 mil millones de pesos para las ocho fuerzas vigentes, de los cuales 174 millones de pesos se destinarán en específico a los dos nuevos partidos.

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