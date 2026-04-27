Reportan narcobloqueos y quemas en Nayarit tras detención de “El Jardinero”, uno de los líderes del CJNG

CIUDAD DE MÉXICO.-Quemas de negocios, balaceras y narcobloqueos se registran en distintas zonas de Nayarit tras la detención de Audías Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”. De acuerdo con reportes preliminares, varias tiendas de autoservicio, así como supermercados, han sido quemados en la cabecera del Municipio de Tecuala, ubicado cerca de los límites de Nayarit con Sinaloa.

En la zona ubicada a unos 133 kilómetros al norte de Tepic, capital estatal, pobladores comenzaron a reportar sobre las balaceras, los incendios provocados y los vehículos tapando distintas vialidades, entre ellas carreteras federales. Hasta el momento, medios locales han reportado ataques a varias tiendas de conveniencia, así como un carro incendiado en la vía Federal 15, y un tráiler también que está incendiándose en medio de una vía en la zona de Uzeta, al sur de Tepic. PIDEN A LA POBLACIÓN RESGUARDARSE EN SUS CASAS El Ayuntamiento de Tecuala, en una zona de paso de Nayarit hacia Mazatlán, pidió a la población resguardarse en sus casas ante la ola de violencia.

“Ante los hechos de seguridad registrados en el Municipio, exhorto a toda la población a permanecer en sus hogares y evitar salir a las calles hasta que las autoridades competentes indiquen que la situación está controlada”, se exhortó en un comunicado. “Mantengan la calma, resguarden a sus familias y eviten difundir rumores. No se expongan ni obstruyan el trabajo de las corporaciones de seguridad”.

Asimismo, el Ayuntamiento de Uzeta suspendió las actividades de su fiesta patronal para evitar exponer a los habitantes a algún hecho de violencia. Horas antes, se informó que “El Jardinero” no solo cuenta con orden de aprehensión en México, sino también es requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición. “EL JARDINERO” MANTENÍA EL CONTROL DE ZONA ESTRATÉGICA La detención se dio en una zona en donde el capo había logrado extender su radio de operación en los últimos años, en un corredor criminal que conecta también con Jalisco y Zacatecas. De acuerdo con reportes de inteligencia y antecedentes documentados, mantenía control territorial en una franja estratégica de Jalisco que abarca municipios clave para la producción y trasiego de drogas, desde la región Valles hasta zonas serranas utilizadas para la instalación de laboratorios clandestinos.

Su estructura operativa no sólo se centraba en la producción de drogas sintéticas, particularmente metanfetamina, sino también en la logística integral del narcotráfico.

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