Reprocha Sheinbaum misoginia contra mujeres gobernantes

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    La Mandataria reivindicó la llegada de las mujeres a los espacios de poder. Cuartoscuro
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Aseguró que su desempeño al frente del país demuestra lo contrario a quienes consideran que las mujeres no son capaces de gobernar

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó la misoginia y el machismo de quienes consideran que las mujeres no tienen capacidad para gobernar y aseguró que su desempeño al frente del país demuestra lo contrario.

Frente a unos 300 invitados reunidos en Palacio Nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria reivindicó la llegada de las mujeres a los espacios de poder y sostuvo que su presencia ya se encuentra plasmada en la Constitución, las leyes y las decisiones fundamentales de la República.

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“Hay algo que me llena de orgullo como primera mujer Presidenta: las mujeres llegamos a la Constitución, a las leyes y a las decisiones fundamentales de la República”.

“Pese a la misoginia y el machismo de quienes piensan que las mujeres no podemos o no sabemos gobernar, cada día demostramos lo contrario”, afirmó.

DESTACA SHEINBAUM DISTRIBUCIÓN DE CARTILLAS DE DERECHOS DE LAS MUJERES

Sheinbaum acompañó el pronunciamiento con un balance de las acciones de su administración dirigidas a las mujeres y señaló que este año se llegará a mil un Centros LIBRE en todo el país.

Informó que se han distribuido 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres y que se integró una red de 190 mil 375 Tejedoras de la Patria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-dos-presuntos-implicados-en-el-homicidio-de-alexis-aldair-en-nuevo-leon-DJ23197721

La presidenta destacó la presentación de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, como parte de las acciones emprendidas por su Gobierno para combatir la violencia contra las mujeres.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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