Visualiza PRI alianza con PAN y MC para elecciones del 2027

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    Visualiza PRI alianza con PAN y MC para elecciones del 2027
    “Yo no veo cómo pueda MC retener Nuevo León si no es con una alianza”, declaró el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Cortesía

Moreira declaró que están haciendo una propuesta de alianza para detener “el derrumbe del Estado mexicano”

GUADALAJARA, JAL.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien este viernes impartió en Zapopan la conferencia “Lo que Pocos Quieren Discutir”, expuso que su partido está empujando una posible alianza con el PAN y MC para los comicios de 2027.

“Nosotros estamos haciendo una propuesta de alianza al PAN y al MC, para detener el derrumbe del Estado mexicano, de las instituciones; y ya luego que los partidos, cada uno, siga sus rutas. En Coahuila fuimos en alianza con (un) partido local, nos fue muy bien, se ganaron todos los cargos porque la gente se está cansando de Morena, pero también quiere ver una Oposición que se articule para derrotar a Morena”, dijo el priista.

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“Yo no veo cómo pueda MC retener Nuevo León si no es con una alianza. No veo cómo se puedan ganar muchos municipios si no es con alianza, yo creo que la alianza primera es defender la democracia; la segunda parte es dónde competir juntos y dónde no, porque no convenga o porque no sea necesario”, agregó.

EL RIESGO DEL NARCO EN LAS ELECCIONES

De acuerdo con Moreira, en los comicios del próximo año no se estaría compitiendo contra Morena, sino contra el Gobierno de México y el narco que podrían involucrarse en el proceso electoral.

“Nosotros no competimos contra Morena, la siguiente elección no es contra Morena, es contra el gobierno y contra el narco (...); porque el gobierno va a querer meterse en las elecciones, lo hizo (Andrés Manuel) López Obrador y lo va a seguir haciendo el gobierno, y contra el narco pues veamos lo que pasó en Michoacán, lo que pasó en Sinaloa”, apuntó.

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“En los estados, en los municipios, los partidos están trabajando a nivel local para buscar alianzas; corresponde a las dirigencias nacionales encontrar la forma de articularlos”, añadió.

Asimismo, Moreira señaló que la Federación se habría convertido en un lastre para los estados del país, pues los estaría dejando sin recursos.

“El gran problema que tienen las entidades federativas es que el gobierno federal ha chupado los recursos de los estados. Resulta que el gobierno federal es un lastre para las entidades federativas, es un terrible lastre”, declaró Moreira.

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“Lo documento en esto: 2 billones de pesos que antes llegaban a las entidades, pues ahí iba el gasto del agua, iba el gasto de las escuelas, iba el pavimento (...) todo eso se lo ha llevado el gobierno federal para el Tren Maya, para la refinería Dos Bocas, para el aeropuerto que no funciona”, acotó.

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