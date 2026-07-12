Noticias del fin de semana: Fuga de reos en Sonora; ¿Meta cancela IA de Instagram?; Cabalgata e inician las Semifinales

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Noticias del fin de semana: Fuga de reos en Sonora; ¿Meta cancela IA de Instagram?; Cabalgata e inician las Semifinales
    Noticias del fin de semana, del 10 al 12 de julio en México Vanguardia

Los temas en tendencia más importantes del 11 y 12 del fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Fuga de reos del Centro de Reinserción Social en Hermosillo, Sonora: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora pide a los habitantes tomar medidas de seguridad y no difundir información falsa sobre el incidente

Detienen a tres presuntos implicados en ataque contra Sandra Fernández, aspirante de Morena en Yautepec: La Fiscalía de Morelos capturó a tres presuntos implicados en el ataque contra Sandra Fernández en Yautepec durante transmisión del Mundial

Beca ‘Gertrudis Bocanegra’; Sheinbaum presenta proyecto para los universitarios de Zacatecas: La principal característica de la nueva beca será su acceso sin la necesidad de un mínimo de promedio en calificaciones

MUNDO

¿Tus fotos de Instagram disponibles para la IA? Meta lo activó con Muse Image y luego lo canceló: Alertas por la vulneración de la privacidad de los usuarios de Meta comenzaron a circular tanto en videos de redes sociales como en medios a nivel global

EU acusa a 8 por presunto plan de ataque con drones durante evento de Trump; líder sería mexicano: Autoridades de EU acusaron a ocho personas de planear un ataque con drones y francotiradores durante un evento de Donald Trump en la Casa Blanca

Estados Unidos termina tercera oleada de ataques de Irán; proclaman que el estrecho de Ormuz está abierto: La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con cerrar nuevamente el estrecho de Ormuz al denunciar violación en el acuerdo de paz

COAHUILA

Coahuila reconoce a todas las instituciones con cumplimiento total en transparencia: Premian a dependencias estatales, gobiernos municipales, organismos descentralizados y desconcentrados que alcanzaron la excelencia en el cumplimiento en esa materia

Coahuila: pide Manolo Jiménez concentrar esfuerzos en reactivar AHMSA: Manolo Jiménez afirmó que la prioridad para Coahuila es reactivar AHMSA y recuperar los empleos perdidos, mientras el proceso penal contra Alonso Ancira continúa en el ámbito federal

La cabalgata más norteña de Coahuila reúne a miles de familias y jinetes en San Buenaventura: Cabalgantes participaron en la tradicional Cabalgata de San Buenaventura, que reunió a visitantes de todo Coahuila y del sur de Texas en una de las celebraciones más emblemáticas del estado

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Pedro Sola y Pati Chapoy son denunciados ante la Fiscalía por presunta apología del maltrato animal: Una organización denunció a Pedro Sola, Pati Chapoy y colaboradores de Ventaneando por presunta apología del maltrato animal

¡Héroe total! Bellingham lleva a Inglaterra a las Semifinales del Mundial 2026: Apareció la estrella en el momento más crítico: la genialidad del centrocampista del Real Madrid salvó a los ‘Tres Leones’ en duelo cardiaco de Cuartos ante la Noruega de Haaland

Con goles de Julián y Lautaro, Argentina liquida 3-1 a Suiza y se citará con Inglaterra en un choque histórico de Semifinal: La Albiceleste selló su boleto entre los cuatro mejores del planeta tras superar a la escuadra helvética con anotaciones en Tiempo Extra

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

‘Pues mándales cortar las cuerdas vocales’... reviven video de 2022 donde Pedro Sola pedía silenciar a los perros: Un video de 2022 donde Pedro Sola sugirió cortar las cuerdas vocales a los perros resurgió en redes tras su reciente polémica, aumentando las críticas y cuestionamientos hacia el conductor de TV Azteca

Dinosaurio descubierto en Coahuila es nombrado en honor a paleontólogo de la UNAM: El dinosaurio carnívoro “Xenovenator espinosai” lleva a partir de este año el nombre del paleontólogo Luis Espinosa Arrubarrena

Revelan quién era el ‘Terrifier’ de Morelia tras causar alarma en redes: La familia del adolescente negó que intimidara a vecinos o cometiera delitos y explicó que el disfraz formaba parte de un proyecto independiente

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Ia
Inseguridad

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Entre los fallecidos se encuentran dos elementos de la Guardia Nacional.

Choque múltiple en autopista Guadalajara-Tepic deja nueve fallecidos y 12 lesionados
Decenas de escuelas y vialidades serán afectadas a partir de este lunes en Querétaro por el inicio de obras del Tren México-Querétaro.

Obras de nuevo tren en Querétaro afectará a clases y vialidades
De acuerdo con la resolución, la FMF incurrió en dos infracciones al procesar información biométrica de los aficionados.

Sancionan a FMF con 42 mdp por mal manejo de datos en FAN ID
Aumentará en 512% las exportaciones de azúcar mexicano a Estados Unidos

Estados Unidos importará más de un millón de cañas de azúcar mexicanas

Estados Unidos termina tercera oleada de ataques

Estados Unidos termina tercera oleada de ataques de Irán; proclaman que el estrecho de Ormuz está abierto
El delantero mexicano estaría en el radar del Aston Villa tras su destacado Mundial 2026, aunque no existe una oferta oficial.

Aston Villa pone la mira en Julián Quiñones; un salario elevado sería la clave para sacarlo de Arabia
Sheinbaum rechaza negociación en ‘lo oscurito’

Sheinbaum rechaza negociación en ‘lo oscurito’ con maestros de la CNTE en Río Grande, Zacatecas
La Zenda Norteña puso el ambiente musical durante la jornada sabatina del FUTFEST Saltillo.

FUTFEST entra en su recta final con fútbol y música en Saltillo