Noticias del fin de semana: Fuga de reos en Sonora; ¿Meta cancela IA de Instagram?; Cabalgata e inician las Semifinales

MÉXICO

➔ Fuga de reos del Centro de Reinserción Social en Hermosillo, Sonora: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora pide a los habitantes tomar medidas de seguridad y no difundir información falsa sobre el incidente

➔ Detienen a tres presuntos implicados en ataque contra Sandra Fernández, aspirante de Morena en Yautepec: La Fiscalía de Morelos capturó a tres presuntos implicados en el ataque contra Sandra Fernández en Yautepec durante transmisión del Mundial

➔ Beca ‘Gertrudis Bocanegra’; Sheinbaum presenta proyecto para los universitarios de Zacatecas: La principal característica de la nueva beca será su acceso sin la necesidad de un mínimo de promedio en calificaciones

MUNDO

➔ ¿Tus fotos de Instagram disponibles para la IA? Meta lo activó con Muse Image y luego lo canceló: Alertas por la vulneración de la privacidad de los usuarios de Meta comenzaron a circular tanto en videos de redes sociales como en medios a nivel global

➔ EU acusa a 8 por presunto plan de ataque con drones durante evento de Trump; líder sería mexicano: Autoridades de EU acusaron a ocho personas de planear un ataque con drones y francotiradores durante un evento de Donald Trump en la Casa Blanca

➔ Estados Unidos termina tercera oleada de ataques de Irán; proclaman que el estrecho de Ormuz está abierto: La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con cerrar nuevamente el estrecho de Ormuz al denunciar violación en el acuerdo de paz

COAHUILA

➔ Coahuila reconoce a todas las instituciones con cumplimiento total en transparencia: Premian a dependencias estatales, gobiernos municipales, organismos descentralizados y desconcentrados que alcanzaron la excelencia en el cumplimiento en esa materia

➔ Coahuila: pide Manolo Jiménez concentrar esfuerzos en reactivar AHMSA: Manolo Jiménez afirmó que la prioridad para Coahuila es reactivar AHMSA y recuperar los empleos perdidos, mientras el proceso penal contra Alonso Ancira continúa en el ámbito federal

➔ La cabalgata más norteña de Coahuila reúne a miles de familias y jinetes en San Buenaventura: Cabalgantes participaron en la tradicional Cabalgata de San Buenaventura, que reunió a visitantes de todo Coahuila y del sur de Texas en una de las celebraciones más emblemáticas del estado

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Pedro Sola y Pati Chapoy son denunciados ante la Fiscalía por presunta apología del maltrato animal: Una organización denunció a Pedro Sola, Pati Chapoy y colaboradores de Ventaneando por presunta apología del maltrato animal

➔ ¡Héroe total! Bellingham lleva a Inglaterra a las Semifinales del Mundial 2026: Apareció la estrella en el momento más crítico: la genialidad del centrocampista del Real Madrid salvó a los ‘Tres Leones’ en duelo cardiaco de Cuartos ante la Noruega de Haaland

➔ Con goles de Julián y Lautaro, Argentina liquida 3-1 a Suiza y se citará con Inglaterra en un choque histórico de Semifinal: La Albiceleste selló su boleto entre los cuatro mejores del planeta tras superar a la escuadra helvética con anotaciones en Tiempo Extra

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

➔ ‘Pues mándales cortar las cuerdas vocales’... reviven video de 2022 donde Pedro Sola pedía silenciar a los perros: Un video de 2022 donde Pedro Sola sugirió cortar las cuerdas vocales a los perros resurgió en redes tras su reciente polémica, aumentando las críticas y cuestionamientos hacia el conductor de TV Azteca

➔ Dinosaurio descubierto en Coahuila es nombrado en honor a paleontólogo de la UNAM: El dinosaurio carnívoro “Xenovenator espinosai” lleva a partir de este año el nombre del paleontólogo Luis Espinosa Arrubarrena

➔ Revelan quién era el ‘Terrifier’ de Morelia tras causar alarma en redes: La familia del adolescente negó que intimidara a vecinos o cometiera delitos y explicó que el disfraz formaba parte de un proyecto independiente