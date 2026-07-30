Retrocede el PIB estatal en 20 entidades de México durante el primer trimestre de 2026

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    Retrocede el PIB estatal en 20 entidades de México durante el primer trimestre de 2026
    Aunque 20 entidades reportaron caídas en su actividad económica, Banamex prevé una recuperación gradual impulsada por las exportaciones y el consumo interno.
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El PIB nacional cayó 0.62% trimestral y entre las principales entidades que registraron retrocesos se encuentra Sinaloa, Oaxaca y Ciudad de México

La actividad económica de 20 entidades federativas retrocedió durante el primer trimestre de 2026, en un contexto en el que el Producto Interno Bruto (PIB) del País disminuyó 0.62 por ciento a tasa trimestral, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sinaloa registró la mayor caída en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), con una reducción de 4.48 por ciento, luego de acumular dos trimestres consecutivos con avances. Le siguieron Oaxaca, con un descenso de 3.12 por ciento, y la Ciudad de México, con una baja de 2.88 por ciento.

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La actividad económica de Zacatecas cedió 2.39 por ciento; la de Tabasco disminuyó 2.05 por ciento y la de Nayarit retrocedió 2.00 por ciento.

También presentaron contracciones Nuevo León, con 1.26 por ciento; Jalisco, con 0.82 por ciento, y otras entidades que completaron el grupo de 20 estados con variaciones negativas durante el periodo enero-marzo.

En contraste, 12 entidades registraron avances trimestrales. Colima encabezó el crecimiento, con 3.04 por ciento, seguido de Michoacán, con 1.75 por ciento, y Baja California Sur, con 1.61 por ciento.

Durango avanzó 1.24 por ciento; Tlaxcala, 0.96 por ciento; Guanajuato, 0.88 por ciento, y el Estado de México, 0.74 por ciento.

En la comparación anual, el desempeño fue más favorable en algunas entidades. Hidalgo registró el mayor crecimiento, con 8.16 por ciento, seguido de Tamaulipas, con 5.33 por ciento, y Colima, con 3.77 por ciento.

Tabasco aumentó 3.32 por ciento anual; Puebla, 3.07 por ciento, y Baja California Sur, 2.26 por ciento. En el Estado de México, el incremento fue de 1.71 por ciento y en Nuevo León, de 1.44 por ciento.

En la Ciudad de México, el ITAEE avanzó apenas 0.26 por ciento anual en el primer trimestre, luego de crecer 4.86 por ciento en el periodo octubre-diciembre de 2025. Con ello, registró su menor crecimiento en 16 trimestres.

En total, 18 entidades reportaron crecimientos superiores al 0.37 por ciento anual del PIB nacional.

En contraste, 12 estados presentaron variaciones negativas a tasa anual. Campeche registró la mayor contracción, de 5.31 por ciento, seguido de Coahuila, con 4.53 por ciento; Morelos, con 3.06 por ciento; Oaxaca, con 2.82 por ciento; Jalisco, con 1.14 por ciento, y Chihuahua, con 0.93 por ciento.

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Los especialistas de Estudios Económicos de Banamex estiman una recuperación gradual del crecimiento económico en gran parte del País durante lo que resta del año.

La recuperación de las exportaciones, así como el sostenimiento de un consumo privado sólido en el País, impulsarán la actividad económica hacia el cierre de 2026, señalaron.

Prevén que el conjunto de la economía crezca 1.3 por ciento este año, frente a 0.5 por ciento en 2025.

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