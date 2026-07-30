Retrocede el PIB estatal en 20 entidades de México durante el primer trimestre de 2026

Sinaloa registró la mayor caída en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), con una reducción de 4.48 por ciento, luego de acumular dos trimestres consecutivos con avances. Le siguieron Oaxaca, con un descenso de 3.12 por ciento, y la Ciudad de México, con una baja de 2.88 por ciento.

La actividad económica de 20 entidades federativas retrocedió durante el primer trimestre de 2026, en un contexto en el que el Producto Interno Bruto ( PIB ) del País disminuyó 0.62 por ciento a tasa trimestral, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La actividad económica de Zacatecas cedió 2.39 por ciento; la de Tabasco disminuyó 2.05 por ciento y la de Nayarit retrocedió 2.00 por ciento.

También presentaron contracciones Nuevo León, con 1.26 por ciento; Jalisco, con 0.82 por ciento, y otras entidades que completaron el grupo de 20 estados con variaciones negativas durante el periodo enero-marzo.

En contraste, 12 entidades registraron avances trimestrales. Colima encabezó el crecimiento, con 3.04 por ciento, seguido de Michoacán, con 1.75 por ciento, y Baja California Sur, con 1.61 por ciento.

Durango avanzó 1.24 por ciento; Tlaxcala, 0.96 por ciento; Guanajuato, 0.88 por ciento, y el Estado de México, 0.74 por ciento.

En la comparación anual, el desempeño fue más favorable en algunas entidades. Hidalgo registró el mayor crecimiento, con 8.16 por ciento, seguido de Tamaulipas, con 5.33 por ciento, y Colima, con 3.77 por ciento.

Tabasco aumentó 3.32 por ciento anual; Puebla, 3.07 por ciento, y Baja California Sur, 2.26 por ciento. En el Estado de México, el incremento fue de 1.71 por ciento y en Nuevo León, de 1.44 por ciento.

En la Ciudad de México, el ITAEE avanzó apenas 0.26 por ciento anual en el primer trimestre, luego de crecer 4.86 por ciento en el periodo octubre-diciembre de 2025. Con ello, registró su menor crecimiento en 16 trimestres.

En total, 18 entidades reportaron crecimientos superiores al 0.37 por ciento anual del PIB nacional.

En contraste, 12 estados presentaron variaciones negativas a tasa anual. Campeche registró la mayor contracción, de 5.31 por ciento, seguido de Coahuila, con 4.53 por ciento; Morelos, con 3.06 por ciento; Oaxaca, con 2.82 por ciento; Jalisco, con 1.14 por ciento, y Chihuahua, con 0.93 por ciento.