Ricardo Monreal rechaza acusaciones de espionaje y persecución política de la 4T

‘No, desde hace dos meses no hay albazo. Rechazo la expresión de la oposición. No hay albazo porque votaron 445 en pro y 37 en contra.... Y ya tiene trabajándose más de dos meses estas dos iniciativas. Había dictámenes, hubo modificaciones, como en cualquier otro procedimiento que se llevó a cabo. Y creo que ha sido muy aseado el trámite parlamentario ’, comentó Monreal sobre los comentarios de la oposición.

‘Hoy en México no hay espionaje político, no hay persecución política, hay libertad de expresión y esta ley va a garantizar ese tipo de expresiones, la libertad de expresión, el que no se permita violación a las redes privadas, a la condición de la persona, que no haya espionaje y que no haya persecución política’, afirmó Monreal.