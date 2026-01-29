$!Roban equipo a Cepropie en carretera de San Luis Potosí y lo encuentran abandonado; confirma FGR

“El pasado 25 de enero inició una carpeta de investigación, con motivo del robo de equipo a personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) ”, apuntó la misma institución.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el atraco al personal adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob) ocurrido la madrugada del pasado 25 de enero en la carretera 57 Norte a la altura de Guadalcázar, San Luis Potosí, cuando fueron interceptados por varias personas con armas, mientras circulaban por la autopista.

Personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), encargado de la cobertura audiovisual de las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum (como la mañanera y las giras por el país, los cuales son publicados en redes sociales y YouTube en los canales de la Presidencia), fueron víctimas de un asalto armado en una carretera en San Luis Potosí.

En el ataque, agresores despojaron al personal de Cepropie de equipo de grabación -cámaras, micrófonos y equipo audiovisual- con un valor de 500 mil pesos, de acuerdo con medios de comunicación; por lo que la Fiscalía Federal en San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por el robo.

“Dicho personal fue abordado por varias personas armadas, cuando circulaban en un tramo carretero en San Luis Potosí, donde fueron despojados de equipo de grabación”, detalló la FGR en un comunicado para la prensa.

RECUPERAN EQUIPO DE GRABACIÓN

Aunque esta semana la FGR aclaró que elementos de la Guardia Nacional lograron recuperar el equipo sustraído el 27 de enero, el cual fue localizado y abandonado en un paraje a aproximadamente 28 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos. Aunque no se ha informado sobre personas detenidas por el asalto.

Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo que concluyó el 25 de enero, con la visita de la Presidenta de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para la inauguración de las nuevas instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Así como también, la mandataria encabezó eventos en otros municipios fronterizos como Reynosa y Tampico, por lo que se explica la presencia del equipo y el personal en ese tramo carretero durante la madrugada.

El Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales se encarga de documentar las actividades públicas del Titular del Ejecutivo Federal con material de video y audio para su difusión en medios de comunicación electrónicos. Al mismo tiempo, atiende las demandas de producción televisiva y realización de programas informativos que sean solicitados por la Presidencia y la Administración Pública Federal.