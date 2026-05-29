Sale CNTE de Segob sin acuerdos; escalará las protestas, advierte

CDMX .-Tras siete horas dentro de la Secretaría de Gobernación y salir sin ningún avance importante, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que a partir del lunes, 10 días apenas antes del inicio del Mundial de Futbol, intensificará su protesta en la Ciudad de México con maestros de todo el país. “Respecto a las demandas centrales, no hay avances, eso es importante decirlo”, lamentó la dirigente de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez.

“No queremos cuestionamientos de los medios de comunicación de que si vamos a estar aquí el primero de junio, ¡es claro que vamos a estar aquí el primero de junio! Es claro que hay demandas centrales a nivel nacional y que esto es por una jubilación digna”, sostuvo a la salida de la Segob. La maestra de primaria de educación indígena entró a las 12:00 horas al frente con un grupo de 18 profesores para retomar la reunión con la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez; el Secretario de Educación, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres, por parte del gobierno federal, y el Gobierno de Oaxaca, encabezado por el gobernador Salomón Jara. Minutos antes de las 19:00 horas, salió diciendo que no hubo avances.

PIDEN DESTITUCIÓN DEL ALCALDE DE MITLA El grupo entró con la pretensión de que se destituyera al Alcalde de Villa de Mitla, el morenista Esaú López Quero, por el desalojo con armas de un bloqueo de la CNTE, así como la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 que eliminó el derecho a una pensión completa y creó las Afores, pero la dirigente dijo que les respondieron que el político ya pidió licencia y ya se investiga. “Hemos declarado aquí, en esta mesa tripartita, que no hay esa capacidad y voluntad política para que retiren a este funcionario de sus funciones”, dijo rodeada por más de dos centenares de maestros que aguantaron la espera.

“Hay algunos puntos que no tienen respuesta, y eso se refiere precisamente a las demandas centrales. Por eso entonces, recalcamos que en esta semana fue una actividad o fueron actividades políticas de la Sección 22, pero que a partir del primero de junio serán actividades políticas de la CNTE”, sostuvo.

La Coordinadora amagó con de nuevo intentar entrar al Zócalo para montar un campamento, a pesar de que el gobierno resguarda la plancha donde se transmitirán partidos del Mundial, boicotear el paso a los partidos en el Estado Banorte e incluso manifestarse el domingo en el Monumento a la Revolución, donde la presidenta Claudia Sheinbaum dará un informe por el segundo aniversario de su triunfo electoral.

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