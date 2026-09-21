Salinas Pliego festeja 120 años de Grupo Salinas y afirma pagar más de 320 mil mdp en impuestos

Ricardo Salinas Pliego celebró el aniversario 120 de Grupo Salinas con un mensaje enfocado en la generación de empleo y el pago de impuestos. El presidente del conglomerado empresarial destacó la trayectoria de sus compañías en el país y agradeció la preferencia de los clientes, así como el trabajo de sus más de 180 mil colaboradores.

El empresario aseguró haber aportado más de 320 mil millones de pesos al fisco durante los últimos años. A través de sus canales oficiales, sostuvo que esta cifra supera de manera considerable los recursos destinados a los megaproyectos estatales de la administración federal. En su publicación, calificó dichas obras públicas de innecesarias y acusó directamente a diversos actores políticos de la oposición de beneficiarse de estos presupuestos.

Las declaraciones ocurren en medio del litigio fiscal que sus empresas mantienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con datos presentados por las autoridades financieras en meses recientes, Grupo Salinas mantiene adeudos fiscales por más de 32 mil millones de pesos. Este monto corresponde a resoluciones pendientes sobre el pago de Impuesto sobre la Renta de ejercicios anteriores, de los cuales el grupo ha cubierto solo un porcentaje parcial mediante esquemas de pago a plazos.

RECHAZA LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA Salinas Pliego rechaza las acusaciones del gobierno y sostiene que se ha construido una versión falsa sobre su situación tributaria. Según el empresario, los pagos realizados por sus empresas desde mediados de la década de 2000 demuestran que cumple con sus obligaciones fiscales. Afirma que los señalamientos en su contra buscan desviar la atención de los problemas financieros y de gasto público en el país.