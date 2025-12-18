Sancionan a dos empresas por buscar contratos gubernamentales con información falsa

    Sancionan a dos empresas por buscar contratos gubernamentales con información falsa
    FOTO: VANGUARDIA

La notificación de la sanción fue compartida por las autoridades en el Diario Oficial de la Federación

Esta semana, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a dos empresas por proporcionar información falsa para tratar de conseguir contratos gubernamentales.

La primera es Constructora & Comercializadora Pietra, S.A. de C.V., quien recibió una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación por un 1 año 6 meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

La sanción se impuso debido a que la empresa proporcionó información falsa en la celebración del contrato número CAEM-DGIG-PROAGUA-028-24-CP, que le fue adjudicado por la Comisión del Agua del Estado de México, cuyo objeto era la “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la colonia Los Ángeles, de la localidad de Tepexpan, municipio de Acolman, Etapa 1 de 2. (obra nueva) Acolman, Tepexpan”, contenida en dos pólizas de fianza’, informó la dependencia.

La notificación de la sanción se realizó el 10 de diciembre de 2025 y su publicación aparece este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Asimismo, Constructora & Comercializadora Pietra, S.A. de C.V., ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

Por otra parte, dicha Secretaría, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, impuso a la empresa Productos y Servicios Integrales Especializados Xoco, S.A. de C.V., una multa de 144 mil 330 pesos y una inhabilitación por 1 año con 3 meses, debido a que la empresa proporcionó información falsa al participar en la Adjudicación Directa número AA-050GYR024-E588-2022, para la “Adquisición de Medicamentos”; consistente en una carta de apoyo del fabricante.

La notificación de la sanción se realizó el 9 de diciembre de 2025 y su publicación apareció este miércoles en el Diario Oficial de la Federación.

De igual forma, Productos y Servicios Integrales Especializados Xoco, S.A. de C.V., ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

