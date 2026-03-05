SCJN desecha últimos recursos jurídicos de Grupo Salinas por adeudo de 51 mil mdp

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los últimos dos recursos jurídicos, de un total de 102, que interpuso Grupo Salinas para evitar el pago de más 51 mil millones de pesos durante cinco años.

Por unanimidad, los nueve Ministros de la SCJN confirmaron que desecharon los recursos de reclamación 596/2025 y 594/2025 con los que Grupo Salinas buscaba evitar que las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel participaran en la resolución de un amparo directo por carecer de objetividad.

TE PUEDE INTERESAR: INE rechaza suspender spot de Morena; no ve imputación directa de hechos falsos contra Salinas Pliego

Cabe destacar que el Máximo Tribunal confirmó en noviembre pasado que el grupo empresarial liderado por Ricardo Salinas Pliego había interpuesto los recursos jurídicos para evitar el pago.

SCJN afirmó que los asuntos habían quedado sin materia luego de la sentencia del Pleno del 13 de noviembre en el que se desechó el amparo directo en revisión de Grupo Salinas y se confirmó el adeudo de impuestos por 51 mil millones de pesos.

La Corte confirmó el adeudo del empresario mexicano, tasado por el (Servicio de Administración Tributaria) SAT en 51 mil millones de pesos por impuestos entre 2008 y 2013, aunque recibió un descuento del 37 por ciento y llegó a un acuerdo para pagar sólo 32 mil 132 millones 897 mil 658 que podría liquidar en pagos parciales.

TE PUEDE INTERESAR: Salinas Pliego ya pagó primer abono de mil 200 millones por adeudo fiscal; juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago: Sheinbaum

El pasado 3 de noviembre, el Presidente de la Corte, Hugo Aguilar, desechó también una recusación propuesta por ser notoriamente improcedente.

La votación del jueves 5 de marzo se realizó ya sin discusión, a partir de los proyectos de los Ministros Giovanni Figueroa y Sara Irene Herrerías, y como parte de un paquete de asuntos.

Según datos de la SCJN, el conglomerado de empresas de Grupo Salinas interpuso 102 recursos legales durante los recientes cinco años para evitar el pago de impuestos tras el fin del régimen de consolidación fiscal, en 2013, que le permitió reportar pérdidas fiscales simuladas.

Del total, 49 fueron recursos de reclamación, 39 impedimentos, nueve amparos directos en revisión, cuatro conflictos competenciales, 1 amparo directo y 1 amparo en revisión.

TE PUEDE INTERESAR: Deudas de mas de 15 mil mdp dejan a TV Azteca en insolvencia

A la fecha, solo queda pendiente un amparo directo en revisión, pero no es un asunto relacionado con un crédito fiscal, sino con una solicitud de información financiera, crediticia, bursátil y patrimonial de Ricardo Salinas Pliego, por su aparición en los Panama Papers, un listado de personajes involucrados en la creación de empresas en paraísos fiscales.

ADEUDO DE GRUPO SALINAS

Como parte de las deudas por impuestos de Grupo Salinas, TV Azteca saldó ante el SAT, según informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la televisora comenzó un concurso mercantil voluntario, aunque no es una quiebra inmediata, es un recurso para reorganizar pasivos, afirmando que debido al crecimiento del mundo digital, pago de licencias, impacto de COVID-19, y el pago de impuestos por parte de Grupo Salinas al SAT lo que complicó las finanzas de la empresa mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario

TV Azteca reafirmó que uno de sus objetivos es no afectar a los empleados, afirmando que no habrá un recorte de plantilla, tampoco se reducirá la producción o calidad de contenidos.

Mientras que Elektra emitió su primer pago de mil 200 millones de pesos de los 32 mil millones, los cuales serán cubiertos en totalidad en pagos a 18 meses.

(Con información de Reforma)