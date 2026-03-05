SCJN desecha últimos recursos jurídicos de Grupo Salinas por adeudo de 51 mil mdp

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    SCJN desecha últimos recursos jurídicos de Grupo Salinas por adeudo de 51 mil mdp
    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los últimos dos recursos jurídicos, de un total de 102, que interpuso Grupo Salinas para evitar el pago de más 51 mil millones de pesos durante cinco años. SCJN/CUARTOSCURO

Afirmó que los asuntos habían quedado sin materia luego de la sentencia del Pleno del 13 de noviembre

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los últimos dos recursos jurídicos, de un total de 102, que interpuso Grupo Salinas para evitar el pago de más 51 mil millones de pesos durante cinco años.

Por unanimidad, los nueve Ministros de la SCJN confirmaron que desecharon los recursos de reclamación 596/2025 y 594/2025 con los que Grupo Salinas buscaba evitar que las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel participaran en la resolución de un amparo directo por carecer de objetividad.

TE PUEDE INTERESAR: INE rechaza suspender spot de Morena; no ve imputación directa de hechos falsos contra Salinas Pliego

Cabe destacar que el Máximo Tribunal confirmó en noviembre pasado que el grupo empresarial liderado por Ricardo Salinas Pliego había interpuesto los recursos jurídicos para evitar el pago.

SCJN afirmó que los asuntos habían quedado sin materia luego de la sentencia del Pleno del 13 de noviembre en el que se desechó el amparo directo en revisión de Grupo Salinas y se confirmó el adeudo de impuestos por 51 mil millones de pesos.

La Corte confirmó el adeudo del empresario mexicano, tasado por el (Servicio de Administración Tributaria) SAT en 51 mil millones de pesos por impuestos entre 2008 y 2013, aunque recibió un descuento del 37 por ciento y llegó a un acuerdo para pagar sólo 32 mil 132 millones 897 mil 658 que podría liquidar en pagos parciales.

TE PUEDE INTERESAR: Salinas Pliego ya pagó primer abono de mil 200 millones por adeudo fiscal; juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago: Sheinbaum

El pasado 3 de noviembre, el Presidente de la Corte, Hugo Aguilar, desechó también una recusación propuesta por ser notoriamente improcedente.

La votación del jueves 5 de marzo se realizó ya sin discusión, a partir de los proyectos de los Ministros Giovanni Figueroa y Sara Irene Herrerías, y como parte de un paquete de asuntos.

Según datos de la SCJN, el conglomerado de empresas de Grupo Salinas interpuso 102 recursos legales durante los recientes cinco años para evitar el pago de impuestos tras el fin del régimen de consolidación fiscal, en 2013, que le permitió reportar pérdidas fiscales simuladas.

Del total, 49 fueron recursos de reclamación, 39 impedimentos, nueve amparos directos en revisión, cuatro conflictos competenciales, 1 amparo directo y 1 amparo en revisión.

TE PUEDE INTERESAR: Deudas de mas de 15 mil mdp dejan a TV Azteca en insolvencia

A la fecha, solo queda pendiente un amparo directo en revisión, pero no es un asunto relacionado con un crédito fiscal, sino con una solicitud de información financiera, crediticia, bursátil y patrimonial de Ricardo Salinas Pliego, por su aparición en los Panama Papers, un listado de personajes involucrados en la creación de empresas en paraísos fiscales.

ADEUDO DE GRUPO SALINAS

Como parte de las deudas por impuestos de Grupo Salinas, TV Azteca saldó ante el SAT, según informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la televisora comenzó un concurso mercantil voluntario, aunque no es una quiebra inmediata, es un recurso para reorganizar pasivos, afirmando que debido al crecimiento del mundo digital, pago de licencias, impacto de COVID-19, y el pago de impuestos por parte de Grupo Salinas al SAT lo que complicó las finanzas de la empresa mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario

TV Azteca reafirmó que uno de sus objetivos es no afectar a los empleados, afirmando que no habrá un recorte de plantilla, tampoco se reducirá la producción o calidad de contenidos.

Mientras que Elektra emitió su primer pago de mil 200 millones de pesos de los 32 mil millones, los cuales serán cubiertos en totalidad en pagos a 18 meses.

(Con información de Reforma)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
adeudos

Localizaciones


México

Personajes


Ricardo Salinas Pliego

Organizaciones


SCJN
TV Azteca
Grupo Elektra

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Sheinbaum indicó que los representantes del organismo futbolístico quedaron conformes con las respuestas presentadas por el gobierno, así como con la planeación de los operativos.

Afirma Sheinbaum que las autoridades de la FIFA quedaron muy contentos tras reunión con gabinete de Seguridad
Las autoridades federales mantienen una campaña de vacunación en todo el País.

Sube a 33 cifra de muertos por sarampión en México
El matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada a nivel global, concluyó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2023.

Matrimonio infantil persiste en México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran más casos

La Ley Valeria se elaboró tras un caso de acecho que vivió la maestra Valeria Macías en Monterrey

‘Ley Valeria’ contra el acecho y actos de vigilancia no deseado
Guerra en Irán distancia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y a su homólogo español, Perdro Sánchez.

Posiciona el Financial Times a Pedro Sánchez como la ‘némesis’ de Donald Trump en Europa
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de la Seguridad Nacional por senador Mullin
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
Tras la captura de Nicolás Maduro, los Estados Unidos han restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela

Venezuela y Estados restablecen relaciones diplomáticas, tras 5 años de conflicto político