INE rechaza suspender spot de Morena; no ve imputación directa de hechos falsos contra Salinas Pliego

CDMX.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó improcedente una medida cautelar solicitada contra un spot de Morena que incluye imágenes de Enrique Peña Nieto, Javier Duarte, César Duarte y del empresario Ricardo Salinas Pliego, acompañado de la frase “hay quienes ven a México como un botín que pueden entregar”.

El órgano electoral informó que, en la proyección pública del promocional denominado “Por el bien”, no se advierte la imputación de un hecho o delito falso de manera directa en contra del empresario, quien presentó la queja y solicitó suspender su difusión.

La persona denunciante sostuvo que el material contiene presuntamente la atribución de hechos y juicios falsos en su contra; sin embargo, el colegiado resolvió por unanimidad que, bajo la apariencia del buen derecho, no procede ordenar la suspensión del promocional.

“De un análisis preliminar se concluyó que las expresiones ahí contenidas forman parte de la opinión del emisor sobre temas de interés general, por lo que no existen elementos para determinar que la frase esté dirigida de manera inequívoca y directa al denunciante”, explicó el INE al dar cuenta de su resolución.

Como antecedente, las consejerías precisaron que esta determinación no implica que los partidos puedan usar la imagen de cualquier persona en sus promocionales, sino únicamente la de quienes puedan considerarse “personas privadas con proyección pública”, conforme a criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El INE señaló que, para efectos de esos criterios, la proyección pública se entiende a partir de factores como la incidencia social por actividad política, profesión, trascendencia económica o relación social, así como la vinculación con sucesos relevantes para la sociedad, supuesto que el órgano consideró aplicable al caso del quejoso.

Tras la determinación, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, difundió el promocional acompañado de la pregunta “Y tú, ¿de qué lado estás?”, en una reacción pública a la decisión de la Comisión de Quejas.

En un panorama más amplio, la Comisión subrayó que su resolución corresponde a un análisis preliminar propio de las medidas cautelares, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, en el marco de las reglas que rigen la propaganda política y el debate de interés general.