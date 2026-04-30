¡Se acabó! En medio de nostalgia, despiden la sucursal Gonzalitos de Julio Cepeda en Nuevo León

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México
/ 30 abril 2026
    ¡Se acabó! En medio de nostalgia, despiden la sucursal Gonzalitos de Julio Cepeda en Nuevo León
    La despedida de la sucursal Gonzalitos de la juguetería Julio Cepeda fue tan legendaria como la propia existencia de la tienda desde 1976, y ha acompañado la infancia de varias generaciones del noreste del país. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
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    La despedida de la sucursal Gonzalitos de la juguetería Julio Cepeda fue tan legendaria como la propia existencia de la tienda desde 1976, y ha acompañado la infancia de varias generaciones del noreste del país. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
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    La despedida de la sucursal Gonzalitos de la juguetería Julio Cepeda fue tan legendaria como la propia existencia de la tienda desde 1976, y ha acompañado la infancia de varias generaciones del noreste del país. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
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    La despedida de la sucursal Gonzalitos de la juguetería Julio Cepeda fue tan legendaria como la propia existencia de la tienda desde 1976, y ha acompañado la infancia de varias generaciones del noreste del país. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
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Este 30 de abril cerró sus puertas “El Paraíso del Juguete” que animó a la niñez del noreste del país desde la década de los 70´s

MONTERREY, NL.- La despedida de la sucursal Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León, de la juguetería Julio Cepeda fue tan legendaria como la propia existencia de la tienda, que fue edificada en dicho lugar en 1976, y ha acompañado la infancia de varias generaciones del noreste del país.

Este jueves 30 de abril de 2026, justo en el Día del Niño, cientos de personas, embargadas por la nostalgia, acudieron al último adiós de la icónica sucursal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/navidad-agridulce-julio-cepeda-el-paraiso-del-juguete-dice-adios-en-monterrey-LM18722687

Por última ocasión familias enteras recorrieron sus pasillos llenos de “muñecas, bicicletas, trenecitos y carritos” como dice el popular jingle que animó las Navidades de varias generaciones.

La famosa juguetería fue fundada por Don Julio Cepeda Garza, quien de ser un niño que boleaba zapatos y vendía periódicos pasó a ser un empresario, dueño del llamado “Paraíso del Juguete”.

El regiomontano, nacido en 1932, desde joven enfrentó diferentes retos como quedar huérfano de madre, a los 11 años, por lo que comenzó a trabajar siendo aún muy niño.

Un accidente laboral que le costó la perdida de cuatro dedos le truncó el sueño de ser beisbolista; sin embargo, logró destacar en el ciclismo y llegó a representar a México en eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y los Juegos Centroamericanos en 1954.

Luego de su carrera deportiva inició un pequeño taller de reparación de bicicletas que luego amplió a juguetería.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/las-recuerdas-las-amas-o-las-odias-las-voces-que-marcaron-la-infancia-en-saltillo-BA2460120

NOSTALGIA

Fabián Ruiz acudió acompañado de toda su familia al último día de actividades de la tienda y aprovechó el remate de juguetes, pero más que eso recordó cuando visitaba el lugar acompañado de su papá.

“Papá compraba los juguetes aquí, yo compro los juguetes aquí y traje a mis hijos a que lo conocieran”, dijo.

Mencionó que la famosa juguetería le trae recuerdos de su infancia cuando su papá le decía “tengo que ir a comprar los juguetes a Julio Cepeda”.

Contó que su padre acudía principalmente El Día del Niño porque como tenía como 20 ahijados aprovechaba las ofertas.

“Aprovechaba las utilidades, venía y compraba juguetes para todos”, recordó.

https://vanguardia.com.mx/show/a-una-hora-de-saltillo-inauguran-la-nueva-disney-store-en-galerias-monterrey-KC20226792

La despedida del famoso “Paraíso del Juguete” estuvo aderezada por ofertas de hasta un 40% en el costo de los juguetes, así como rifas, espectáculos y actividades interactivas, además de comida.

La mayoría acudieron en familia, pero también hubo personas que se lanzaron en solitario al cierre de Julio Cepeda para tener su foto del recuerdo por lo que significó el local en su infancia.

Algunos estantes ya lucían vacíos, ya que los compradores arrasaron con los juguetes de esas áreas.

Una joven madre de familia llegó acompañada de su hija quien iba disfrazada de princesa.

“Quise venir a pasear por última vez en sus pasillos, traje a mi niña a que escogiera un juguete, desde que nació cada año la había traído a comprar sus juguetes del Día del Niño y hoy no es la excepción”, compartió Salma Martínez.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cada-vez-hay-menos-opciones-para-santa-en-saltillo-cierran-jugueterias-en-la-ciudad-PM18635309

NO ES EL FIN DE LA MARCA

En agosto de 2025 se anunció el cierre de la legendaria sucursal debido a que el edificio será demolido para dar paso a un desarrollo de usos mixtos.

Mientras que Saltillo también se sumó a los cierres escalonados de Julio Cepeda Jugueterías, cerro su sucursal en Galerías Saltillo en enero de 2024, luego de que un año vaciara los estantes de la tienda ubicada en Plaza Real, tras más de dos décadas de operación.

Hasta ahora no se sabe si el famoso jingle de Julio Cepeda se seguirá escuchando en las próximas Navidades, pero lo que sí es un hecho es que el cierre del “Paraíso del Juguete” con sus enormes instalaciones y coloridos pasillos, no representa el fin de la marca, ya que la tienda seguirá operando en otras sucursales y también a través de plataforma.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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