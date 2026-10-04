Se consolida la UNAM entre las 10 mejores universidades en América Latina

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    Se consolida la UNAM entre las 10 mejores universidades en América Latina
    La UNAM se posicionó por encima del 98.4% de las universidades evaluadas. Cuartoscuro

La Máxima Casa de Estudios se ubicó en el noveno lugar entre 517 instituciones de 27 países

CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se posicionó entre las diez mejores instituciones de educación superior en América Latina, según los resultados de dos de las clasificaciones internacionales más prestigiosas, el QS World University Rankings: Latin America & the Caribbean 2027 y el Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027.

De acuerdo con el listado regional del QS, publicado el 1 de octubre, la Máxima Casa de Estudios se ubicó en el noveno lugar entre 517 instituciones de 27 países, posicionándose por encima del 98.4% de las universidades evaluadas.

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Según los ocho indicadores de esta metodología, la Universidad Nacional obtuvo la calificación máxima de 100 puntos en cuatro áreas clave: reputación académica, reputación entre empleadores, red internacional de investigación e impacto web.

UNAM REGISTRA AVANCE EN PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

La UNAM también registró un avance en productividad científica al escalar 18 posiciones en el indicador de artículos por académico y a nivel nacional, se consolidó en el segundo puesto general y como la institución pública mejor posicionada de la nación.

Por otra parte, en el ranking global de THE, publicado el 30 de septiembre, la UNAM avanzó al rango 701-800 de entre 2 mil 297 universidades de más de 100 países.

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Este logro rompe la tendencia de los últimos años, donde se mantenía en el bloque 801-1,200 desde 2021, y la coloca en el tercio superior, entre el 30% y 35% de las mejores instituciones del mundo.

Dentro de este ranking, es la segunda mejor evaluada de las 22 instituciones mexicanas y la séptima a nivel América Latina, lo que representa un ascenso de tres lugares en la región respecto a la edición anterior.

DESTACAN CRECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN

En la evaluación de THE destaca el crecimiento en la categoría de ambiente de investigación, que pasó de 33.8 a 41.6 puntos en comparación con 2026, variable mide la reputación académica en investigación, los ingresos destinados a dicha actividad y la productividad científica.

Aunque ambos rankings emplean metodologías distintas, coinciden en mostrar el notable avance de la Universidad Nacional en materia de investigación.

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La Universidad Nacional resaltó que este logro es el resultado directo del esfuerzo diario de académicas, académicos y estudiantes en facultades, escuelas, institutos y centros, así como de sus sólidas colaboraciones internacionales.

DISTINGUEN A LA UNAM EN JALISCO

Por otra parte, durante el QS Higher Ed Summit: Americas 2026, celebrado del 30 de septiembre al 2 de octubre en Guadalajara, Jalisco, la UNAM fue distinguida con el QS Recognition Award “Global Engagement Champions”.

En representación de la UNAM, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, recibió este galardón que reconoce la proyección, vinculación y cooperación académica a nivel internacional de la Universidad.

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El encuentro, que tuvo como sede a la Universidad Panamericana, reunió a líderes educativos de diversos países bajo el lema “Las universidades latinoamericanas como agentes de transformación”.

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