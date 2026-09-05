UNAM asigna mil 743 lugares en 73 programas de licenciatura mediante el proceso ‘Tu Segunda Opción’

CDMX.- La UNAM asignó mil 743 lugares de licenciatura mediante el proceso “Tu Segunda Opción”, con lo que suman 50 mil 817 estudiantes de primer ingreso para el ciclo escolar 2026-2027/1: 28 mil 151 mediante pase reglamentado, 20 mil 923 a través del Examen de Control y mil 743 por esta convocatoria extraordinaria.

La Universidad informó en un comunicado que “Tu Segunda Opción” fue dirigido a quienes no resultaron seleccionados después de presentar el Examen de Control y les permitió registrar tres alternativas de licenciatura.

GUÍA PARA CONSULTAR LOS RESULTADOS Las y los participantes pueden consultar los resultados en (www.tusegundaopcion.com), mediante su número de folio, para conocer en cuál de las tres opciones registradas fueron asignados.A partir del lunes 7 de septiembre podrán acudir al área de servicios escolares del plantel correspondiente con su comprobante de aceptación y una identificación oficial con fotografía.

El martes 8 de septiembre podrán descargar desde “TU SITIO” la documentación complementaria necesaria para concluir el proceso de inscripción. LICENCIATURAS Y ENTIDADES ACADÉMICAS PARTICIPANTES Para esta convocatoria, la UNAM puso a disposición lugares en 73 programas de licenciatura impartidos en 17 entidades académicas y planteles ubicados en la Ciudad de México y otras entidades del país. La Facultad de Filosofía y Letras recibió el mayor número de estudiantes asignados, con 258; seguida por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, con 247; la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, con 222; la ENES León, con 184, y la Facultad de Música, con 172.

También fueron asignados 128 estudiantes a la ENES Juriquilla; 127 a la Escuela Nacional de Trabajo Social; 103 a la ENES Mérida; 68 a la FES Aragón; 60 a la FES Zaragoza, campus II Tlaxcala, y 58 a la FES Cuautitlán. La distribución se completó con 27 lugares en la ENES Oaxaca; 26 en el Instituto de Energías Renovables, ubicado en Temixco, Morelos; 21 en la Facultad de Artes y Diseño, campus Taxco; 16 en la FES Zaragoza; 15 en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, y 11 en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. TENDRÁN QUE CUMPLIR PRERREQUISITOS PERSONAS ACEPTADAS La Universidad precisó que las personas asignadas a Traducción, Música y Tecnología, Lingüística Aplicada, Enseñanza del Inglés, Canto, Composición, Educación Musical, Etnomusicología, Instrumentista y Piano deberán cumplir los prerrequisitos establecidos para esas licenciaturas. Quienes hayan sido asignados a alguno de esos programas y no cumplan con los prerrequisitos podrán solicitar un cambio a su segunda o tercera opción registrada.

Con la publicación de estos resultados, la UNAM concluyó el proceso de asignación de lugares de licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

Temas

Educación Universitarios estudiantes

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Organizaciones

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