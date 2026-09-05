UNAM asigna mil 743 lugares en 73 programas de licenciatura mediante el proceso ‘Tu Segunda Opción’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    UNAM asigna mil 743 lugares en 73 programas de licenciatura mediante el proceso ‘Tu Segunda Opción’
    “Tu Segunda Opción” fue dirigido a quienes no resultaron seleccionados después de presentar el Examen de Control. Cuartoscuro

De esta manera suman un total de 50 mil 817 estudiantes de primer ingreso para el ciclo escolar 2026-2027

CDMX.- La UNAM asignó mil 743 lugares de licenciatura mediante el proceso “Tu Segunda Opción”, con lo que suman 50 mil 817 estudiantes de primer ingreso para el ciclo escolar 2026-2027/1: 28 mil 151 mediante pase reglamentado, 20 mil 923 a través del Examen de Control y mil 743 por esta convocatoria extraordinaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-cuatro-de-la-union-tepito-durante-cateos-en-las-alcaldias-cuauhtemoc-y-coyoacan-AC23302561

La Universidad informó en un comunicado que “Tu Segunda Opción” fue dirigido a quienes no resultaron seleccionados después de presentar el Examen de Control y les permitió registrar tres alternativas de licenciatura.

GUÍA PARA CONSULTAR LOS RESULTADOS

Las y los participantes pueden consultar los resultados en (www.tusegundaopcion.com), mediante su número de folio, para conocer en cuál de las tres opciones registradas fueron asignados.A partir del lunes 7 de septiembre podrán acudir al área de servicios escolares del plantel correspondiente con su comprobante de aceptación y una identificación oficial con fotografía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/embajador-johnson-lamenta-muerte-de-dos-agentes-de-la-sspc-tras-ataque-en-veracruz-honramos-su-servicio-EC23302035

El martes 8 de septiembre podrán descargar desde “TU SITIO” la documentación complementaria necesaria para concluir el proceso de inscripción.

LICENCIATURAS Y ENTIDADES ACADÉMICAS PARTICIPANTES

Para esta convocatoria, la UNAM puso a disposición lugares en 73 programas de licenciatura impartidos en 17 entidades académicas y planteles ubicados en la Ciudad de México y otras entidades del país.

La Facultad de Filosofía y Letras recibió el mayor número de estudiantes asignados, con 258; seguida por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, con 247; la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, con 222; la ENES León, con 184, y la Facultad de Música, con 172.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/realizan-audiencia-inicial-de-detenidos-por-homicidio-de-jonathan-melendez-y-su-familia-FC23300764

También fueron asignados 128 estudiantes a la ENES Juriquilla; 127 a la Escuela Nacional de Trabajo Social; 103 a la ENES Mérida; 68 a la FES Aragón; 60 a la FES Zaragoza, campus II Tlaxcala, y 58 a la FES Cuautitlán.

La distribución se completó con 27 lugares en la ENES Oaxaca; 26 en el Instituto de Energías Renovables, ubicado en Temixco, Morelos; 21 en la Facultad de Artes y Diseño, campus Taxco; 16 en la FES Zaragoza; 15 en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, y 11 en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.

TENDRÁN QUE CUMPLIR PRERREQUISITOS PERSONAS ACEPTADAS

La Universidad precisó que las personas asignadas a Traducción, Música y Tecnología, Lingüística Aplicada, Enseñanza del Inglés, Canto, Composición, Educación Musical, Etnomusicología, Instrumentista y Piano deberán cumplir los prerrequisitos establecidos para esas licenciaturas.

Quienes hayan sido asignados a alguno de esos programas y no cumplan con los prerrequisitos podrán solicitar un cambio a su segunda o tercera opción registrada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senado-analiza-tipificar-como-delito-el-uso-de-imagenes-intimas-con-ia-FC23300324

Con la publicación de estos resultados, la UNAM concluyó el proceso de asignación de lugares de licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Universitarios
estudiantes

Localizaciones


CDMX
Mérida
Morelia

Organizaciones


UNAM

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El proyecto requiere el aval del Cabildo de Saltillo y posteriormente del Congreso del Estado.

Prevén aumento del 30% en multas por tirar basura y conducir alcoholizado en Saltillo
Una foto efímera o de solo una visualización, es la herramienta de extorsión para una nueva estafa por WhatsApp, la cual no sólo apela a la curiosidad, sino que también a la culpabilidad.

¡No la abras! Así es la trampa de la foto efímera en WhatsApp para extorsionarte
Trump volvió a presionar a la Fed para bajar los tipos de interés y lanzó una amenaza comercial contra países con los que Estados Unidos registra superávit.

Trump amenaza con cortar comercio con países que tienen superávit si no se reducen los tipos
La Fiscalía mantiene abiertas investigaciones por la agresión contra un hombre y por los hechos ocurridos posteriormente en una vivienda de la colonia Lomas Verdes.

Sale del hospital hombre golpeado en Lomas Verdes de Saltillo; FGE deslindará responsabilidades

Además de su padecimiento, los enfermos tienen que soportar altas temperaturas y condiciones inhumanas.

Pacientes denuncian condiciones insalubres en Urgencias de la Clínica 7 de Monclova
Lindsay Clancy (d), la mujer acusada de matar a sus tres hijos en un supuesto brote psicótico en la Corte Superior de Plymouth, Massachusetts.

Ante la falta de un veredicto, Juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy

MLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta su segundo Informe de Gobierno este martes en el Palacio Nacional, en Ciudad de México.

Acusa Amnistía Internacional de omisiones sobre derechos humanos en el segundo informe de Gobierno de Sheinbaum
En total habrá seis frentes más que el promedio climatológico 1990-2020.

SMN pronostica 56 frentes fríos entre septiembre de 2026 y mayo de 2027