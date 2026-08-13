Se desploma inversión minera 49.2% en 2025, su nivel más bajo desde 2004: Camimex

El monto de esta inversión es el más bajo desde 2004, cuando las empresas mineras destinaron 158.1 millones de dólares, se desprende de los reportes anuales de la cámara.

Las empresas mineras destinaron 166.8 millones de dólares en 2025 a proyectos nuevos, un desplome de 49.2 por ciento, es decir, 161.82 millones de dólares menos que el año previo.

El año pasado, la inversión que realizó la iniciativa privada en nuevos proyectos mineros se desplomó a su nivel más bajo en dos décadas, de acuerdo con datos de la Cámara Minera de México ( Camimex ).

Esta situación se debe a la falta de permisos de exploración de nuevos yacimientos, que se paralizaron desde 2023 con la reforma a la Ley Minera, aseguró Pedro Rivero, presidente de la Camimex, durante la presentación del Informe Anual 2026.

Las empresas han estado invirtiendo principalmente en mantenimiento de sus activos para continuar produciendo.

Incluso, las compañías también redujeron sus inversiones en expansión de proyectos, pues destinaron 531,9 millones de dólares en 2025, una caída de 47,8 por ciento respecto a la realizada en el mismo periodo de 2024.

Estos dos rubros provocaron una caída en la inversión minera total de 3.3 por ciento anual, se desprende del informe.

“El comportamiento de 2025 refleja una estrategia de inversión más conservadora, enfocada en mantener las operaciones existentes, fortalecer los estándares ambientales y explorar oportunidades selectivas, frente a una menor apuesta por nuevos proyectos mineros” , señala el informe.

Esto provocó que la minería acumulara tres años consecutivos de contracción, con una disminución de 3.2 por ciento en su Producto Interno Bruto .

Además, si bien el volumen de producción minera avanzó apenas 0.2 por ciento en 2025 respecto de 2024, el desempeño del sector estuvo sustentado en factores de precio más que en una expansión productiva.

“Este resultado subraya la necesidad de impulsar condiciones que favorezcan la exploración, la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos mineros para fortalecer la capacidad productiva y la competencia del sector” , agrega.