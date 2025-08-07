Se incrementa en un 8% el gasto para pensiones

Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó esta semana en una consulta sobre el tema que las pensiones van en aumento porque están vinculadas al cambio demográfico y se actualizan con la inflación.

Dicho monto no incluye las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores ni las pensiones para personas con discapacidad permanente, así como otros programas de pensiones no contributivas.

Tan sólo en el primer semestre de este año, el gasto en ellas ascendió a 778 mil 201.5 millones de pesos, lo que representó un aumento de 8.4 por ciento real anual; en el mismo periodo de 2024, el incremento fue de 2.7 por ciento real anual, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

CIUDAD DE MÉXICO- El Gobierno federal destina cada vez más recursos al pago de las pensiones.

Señaló que el problema de que el gasto en pensiones vaya al alza se agrava en México porque es un país que recauda “muy poco” y necesita fortalecer sus ingresos para no “descobijar” otros rubros claves para la nación.

Inversión y salud, por ejemplo, son dos de los rubros que se han visto más afectados en cuestión presupuestaria, pues tuvieron recortes importantes para 2025, además de que salud ya trae subejercicios en lo que va de este año.

México recauda muy poco, entre pensiones y en costo de la deuda estamos gastando 71 por ciento de lo que recaudamos (en materia tributaria).

”Si no fortalecemos los ingresos y hacemos reformas en pensiones, podemos tener problemas de subfinanciamiento en otros rubros mucho más graves de lo que tenemos. Se destina 2.5 por ciento del PIB a salud, es una tragedia”, aseveró la especialista.

Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del Imco, destacó que destinar cada vez más recursos al pago de las pensiones reduce el espacio fiscal y el margen de maniobra que tiene el Gobierno para etiquetar recursos para infraestructura, educación y salud.

”Su sostenibilidad depender· de diversos factores: de qué tanto recaude el Gobierno, de qué tanto crezca la economía, depende de cómo se ejerce el gasto y de cómo maneje las finanzas públicas el Gobierno”, indicó el experto.

Por ejemplo, el Monitor de Finanzas Públicas de BBVA México, publicado esta semana, resaltó que ser· difícil lograr una consolidación fiscal que lleve el déficit público de 4.9 por ciento a 2.5 por ciento del PIB en 2025 debido al menor crecimiento económico esperado y el reducido espacio fiscal para hacer más recortes al gasto programable.

”Prevemos que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público sea 52.6 por ciento a finales de 2025 con un déficit público y RFSP en 3.8 y 4.3 por ciento del PIB, respectivamente”, indicó el ·rea de Estudios Económicos de la institución financiera.

Por Charlene Domínguez, Agencia Reforma.