Se incrementa en un 8% el gasto para pensiones

México
/ 7 agosto 2025
    Se incrementa en un 8% el gasto para pensiones
    Tan sólo en el primer semestre de este año, el gasto en ellas ascendió a 778,201.5 mdp, es decir, un aumento de 8.4 por ciento real anual. Foto: Reforma

Tan sólo en el primer semestre de este año, el gasto en ellas ascendió a 778 mil 201.5 millones de pesos, lo que representó un aumento de 8.4 por ciento real anual

CIUDAD DE MÉXICO- El Gobierno federal destina cada vez más recursos al pago de las pensiones.

Tan sólo en el primer semestre de este año, el gasto en ellas ascendió a 778 mil 201.5 millones de pesos, lo que representó un aumento de 8.4 por ciento real anual; en el mismo periodo de 2024, el incremento fue de 2.7 por ciento real anual, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

TE PUEDE INTERESAR: El 52 % de recursos para igualdad de género en México va a pensiones de adultos, dice ONG

Dicho monto no incluye las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores ni las pensiones para personas con discapacidad permanente, así como otros programas de pensiones no contributivas.

Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó esta semana en una consulta sobre el tema que las pensiones van en aumento porque están vinculadas al cambio demográfico y se actualizan con la inflación.

$!El Gobierno federal destina cada vez más recursos al pago de las pensiones.
El Gobierno federal destina cada vez más recursos al pago de las pensiones. Grafica: Reforma

Señaló que el problema de que el gasto en pensiones vaya al alza se agrava en México porque es un país que recauda “muy poco” y necesita fortalecer sus ingresos para no “descobijar” otros rubros claves para la nación.

Inversión y salud, por ejemplo, son dos de los rubros que se han visto más afectados en cuestión presupuestaria, pues tuvieron recortes importantes para 2025, además de que salud ya trae subejercicios en lo que va de este año.

México recauda muy poco, entre pensiones y en costo de la deuda estamos gastando 71 por ciento de lo que recaudamos (en materia tributaria).

Si no fortalecemos los ingresos y hacemos reformas en pensiones, podemos tener problemas de subfinanciamiento en otros rubros mucho más graves de lo que tenemos. Se destina 2.5 por ciento del PIB a salud, es una tragedia”, aseveró la especialista.

Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del Imco, destacó que destinar cada vez más recursos al pago de las pensiones reduce el espacio fiscal y el margen de maniobra que tiene el Gobierno para etiquetar recursos para infraestructura, educación y salud.

Su sostenibilidad depender· de diversos factores: de qué tanto recaude el Gobierno, de qué tanto crezca la economía, depende de cómo se ejerce el gasto y de cómo maneje las finanzas públicas el Gobierno”, indicó el experto.

Por ejemplo, el Monitor de Finanzas Públicas de BBVA México, publicado esta semana, resaltó que ser· difícil lograr una consolidación fiscal que lleve el déficit público de 4.9 por ciento a 2.5 por ciento del PIB en 2025 debido al menor crecimiento económico esperado y el reducido espacio fiscal para hacer más recortes al gasto programable.

Prevemos que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público sea 52.6 por ciento a finales de 2025 con un déficit público y RFSP en 3.8 y 4.3 por ciento del PIB, respectivamente”, indicó el ·rea de Estudios Económicos de la institución financiera.

Por Charlene Domínguez, Agencia Reforma.

Temas


Bienestar
México

Organizaciones


Ciep

COMENTARIOS

Selección de los editores
La SEP anunció que alumnos de todos los niveles educativos deberán contar con esquema de vacunación completo para poder regresar a clases este ciclo escolar.

¡No podrán regresar a clases!... SEP avisa que estos alumnos deberán de contar con esquema de vacunación completo

Saraperos no logró conectar de forma efectiva y fue blanqueado en Torreón.

Saraperos no encuentra respuesta ofensiva y cae 6-0 ante Algodoneros en Torreón
La segunda ronda de nominaciones en La Casa de los Famosos México 3 estuvo marcada por tensiones, estrategias y rupturas..

Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México 3... estos son los nominados de la segunda semana
Un video grabado en Derramadero muestra una esfera metálica sobrevolando una nave industrial; el ufólogo Jaime Maussan la relacionó con la llamada “esfera de Buga”, objeto de estudios científicos en Colombia.

¿Ovnis en Saltillo? Jaime Maussan difunde avistamiento de esfera voladora en Derramadero
En una audiencia de más de cinco horas, Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, fue vinculado a proceso por asociación delictuosa.

‘Cuídese’... Con apretón de manos entre Ciro Gómez Leyva y ‘El Patrón’, víctima y agresor concluyen audiencia de vinculación
El pasado 3 de agosto, EL UNIVERSAL publicó que México supera las 130 mil desapariciones y que por día se registran 4

Comisiones de búsqueda de personas desaparecidas adquieren lanchas y drones
La diputada sonorense de PT, Diana Karina Barreras y su esposo morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, han sido evidenciados con artículos de lujo.

La diputada ‘dato protegido’ y su esposo Sergio Gutiérrez, una pareja con poca austeridad y muchos lujos
En ocho años, el parque vehicular se incrementó en un 63 por ciento.

Coahuila: crece en 8 años parque vehicular en más de 200 mil; es el sexto estado con mayor tasa