Se ‘tambalea’ presidenta del INE: crecen presiones para que dimita y ella se aferra al puesto

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    Se ‘tambalea’ presidenta del INE: crecen presiones para que dimita y ella se aferra al puesto
    La presidenta consejera del INE descartó renunciar a pesar de la serie de escándalos que han surgido en días recientes. Cuartoscuro

En medio de acusaciones por presuntos actos de corrupción, Guadalupe Taddei afirma que no dimitirá

CDMX.- Exconsejeros electorales, actores políticos y organizaciones académicas exigieron la separación de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que los señalamientos de presuntos conflictos de interés y posibles irregularidades en contrataciones afectan la confianza en el organismo, a meses de las elecciones del 6 de junio de 2027. Sin embargo, la funcionaria aseguró que permanecerá en el cargo.

Durante una reunión virtual con las otras 10 consejerías, Taddei afirmó: “No me voy, me mantengo firme en el instituto”, según fuentes consultadas por El Universal. Aunque el encuentro estaba programado para revisar la estrategia electoral con los Organismos Públicos Locales Electorales, algunas consejerías le pidieron aclaraciones sobre las acusaciones contra ella y colaboradores cercanos.

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De acuerdo con las fuentes, la presidenta calificó los señalamientos como “golpeteo y ruido político” y anunció que se tomará unos días para reflexionar sobre la información difundida, sin plantear una posible renuncia.

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El exconsejero Arturo Sánchez consideró que su salida sería lo más saludable para la democracia, pues, independientemente de que las licitaciones hayan cumplido los procedimientos legales, persiste un posible conflicto de interés que compromete la credibilidad institucional.

Jacqueline Peschard, exconsejera del Instituto Federal Electoral (IFE), advirtió que las acusaciones generan desconfianza sobre las decisiones del organismo y planteó la necesidad de investigar los hechos. Marco Baños, exconsejero electoral, también respaldó la separación de Taddei para preservar la legitimidad del INE.

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Por su parte, Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, sostuvo que incluso dentro del Gobierno federal y Morena existe la percepción de que la funcionaria debe dejar el puesto, en medio de cuestionamientos por sus relaciones personales y familiares con un contratista del instituto.

La presión ocurre después de que El Universal publicara que el INE habría entregado, al menos durante 2025, más de 21 millones de pesos a 10 empresas de reciente creación vinculadas con personas cercanas a Taddei.

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Ante las acusaciones, la consejera presidenta aceptó las investigaciones anunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y aseguró que el organismo colaborará con las autoridades. Defendió que su gestión se ha conducido con probidad y afirmó que la transparencia debe demostrarse.

La eventual salida de Taddei podría ocurrir mediante renuncia voluntaria o juicio político. En el primer escenario, el Consejo General nombraría a un presidente interino y la Cámara de Diputados iniciaría la selección de quien ocuparía el cargo. Un juicio político requeriría pruebas y podría derivar en su destitución e inhabilitación.

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