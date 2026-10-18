Defensa de soberanía debe estar por encima de diferencias políticas, asegura Higinio Martínez

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    Defensa de soberanía debe estar por encima de diferencias políticas, asegura Higinio Martínez
    El presidente del Senado recordó que millones de mexicanos que podrían ser expulsados de EU han contribuido “a hacer grande” a ese país. Cuartoscuro

El legislador destacó que la política exterior del gobierno federal es una de las funciones estratégicas del Estado

CDMX.- La defensa de la soberanía nacional, de los mexicanos que radican en Estados Unidos y de los intereses del país debe estar por encima de las diferencias políticas, advirtió el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda.

El legislador destacó que la política exterior del gobierno federal es una de las funciones estratégicas del Estado, por su importancia para proteger los intereses nacionales.

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Recordó que millones de mexicanos que podrían ser expulsados de Estados Unidos han contribuido “a hacer grande” a ese país, y advirtió que la imposición de aranceles a los productos mexicanos genera problemas a ambos lados de la frontera.

CONSIDERA MARTÍNEZ INDISPENSABLE GENERAR CONFIANZA EN EMPRESARIO

Martínez Miranda consideró indispensable generar confianza entre los empresarios nacionales y extranjeros para impulsar la inversión y la creación de empleos, así como combatir la inseguridad y la delincuencia, a fin de que los mexicanos no se vean obligados a buscar mejores condiciones de vida en otro país.

Señaló que las coincidencias entre las múltiples fuerzas políticas contribuyen a construir acuerdos y las diferencias permiten examinar las decisiones públicas desde distintas perspectivas, por lo que ambas son indispensables en un Estado democrático.

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Sin embargo, subrayó que la política exterior debe estar por encima de las diferencias políticas, por legítimas que sean. En ese sentido, señaló que las y los senadores tienen la responsabilidad de vigilar que quienes estén a cargo de esta función estratégica se apeguen a los principios establecidos en la Constitución Política: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la seguridad internacionales, así como la promoción y protección de los derechos humanos.

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