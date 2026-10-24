Segob ofrece diálogo ante paro de transportistas; reconoce preocupaciones del sector

CDMX.- Ante el paro indefinido anunciado por transportistas a partir del próximo lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció las preocupaciones del sector y aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo para atender sus demandas.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez informó que ofreció una mesa permanente de trabajo con autoridades para avanzar en la construcción de acuerdos.