Segob ofrece diálogo ante paro de transportistas; reconoce preocupaciones del sector
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Informó que ofreció una mesa permanente de trabajo con autoridades para avanzar en la construcción de acuerdos
CDMX.- Ante el paro indefinido anunciado por transportistas a partir del próximo lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció las preocupaciones del sector y aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo para atender sus demandas.
En un comunicado, la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez informó que ofreció una mesa permanente de trabajo con autoridades para avanzar en la construcción de acuerdos.
“La dependencia reconoce las preocupaciones expresadas por las organizaciones y considera que el entendimiento y la colaboración permiten encontrar soluciones a sus planteamientos.
“La Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas y reitera la disposición para atender sus planteamientos mediante las vías institucionales”, indicó.
CANACAR ANUNCIA PARO INDEFINIDO
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) anunció un paro indefinido a partir del lunes 26 de octubre, en demanda de medidas para combatir la inseguridad, así como mejoras en las carreteras.
Ante las movilizaciones previstas, la Segob llamó a privilegiar el diálogo y evitar que se generen afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.