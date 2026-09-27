Senado alista visita de Barham Salih, Alto Comisionado para Refugiados de la ONU

CDMX.- Este martes 29 de septiembre el Senado de la República recibirá en Sesión Solemne al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR ), Barham Salih, en el marco de la conmemoración del 75 Aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Barham Salih realiza una visita oficial a nuestro país del 26 al 29 de septiembre, con el propósito de reconocer los resultados de la colaboración entre México y ACNUR, así como para acordar acciones prioritarias para fortalecer el sistema de asilo y consolidar un “ecosistema nacional de integración”, encabezado por el gobierno mexicano con el acompañamiento técnico de ese organismo internacional.

MÉXICO PODRÁ CONSOLIDAR LOGROS EN MATERIA DE PERSONAS DESPLAZADAS

El Senado consideró que las conversaciones en México permitirán consolidar los logros del país en materia de protección de las personas desplazadas, así como identificar áreas de oportunidad para fortalecer la respuesta a nivel local y federal.

Señaló que a través de actividades académicas, comunitarias y culturales que involucren a personas refugiadas y solicitantes de asilo, autoridades y sociedad civil, se busca acercar los principios de la Convención a la ciudadanía y destacar su vigencia e impacto en la vida de los refugiados.