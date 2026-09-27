Sheinbaum presume una nueva Constitución a dos años de su Gobierno; ‘acorde con los tiempos de la Cuarta Transformación’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México tiene una nueva Constitución, resultado de las reformas aprobadas en los primeros dos años de su Gobierno, y calificó a la actual Legislatura como un Congreso Constituyente. Sheinbaum sostuvo que las modificaciones aprobadas por los legisladores han cambiado el marco constitucional del país y fortalecido cinco principios que, afirmó, han guiado las grandes transformaciones de México: justicia social, libertad, democracia, independencia y soberanía.

“Hoy tenemos una nueva Constitución, una norma fundamental acorde con los tiempos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, expresó. “Así como las primeras transformaciones tuvieron nuevas constituciones, la Cuarta Transformación, con esta legislatura convertida en un Congreso Constituyente, ha fortalecido esos cinco principios con las nuevas reformas constitucionales”.

PRESUME QUE SE HAN REVERTIDO REFORMAS APROBADAS DURANTE EL PERIODO NEOLIBERAL La mandataria aseguró que los cambios han revertido buena parte de las reformas aprobadas durante el periodo neoliberal y representan una modificación del marco constitucional del país. En materia social, destacó el reconocimiento constitucional de la educación en todos sus niveles, las becas para estudiantes de escuelas públicas, la salud y la vivienda como derechos.

También mencionó las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, la aprobación de la jornada laboral de 40 horas y la obligación de incrementar el salario mínimo por encima de la inflación. En materia de igualdad, señaló el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público y la incorporación de la igualdad sustantiva de las mujeres a la Constitución. DESTACA SHEINBAUM CAMBIOS POLÍTICOS DURANTE SU ADMINISTRACIÓN Sobre los cambios políticos, recordó la prohibición de la reelección en cargos de elección popular a partir de 2030 y las disposiciones contra el nepotismo electoral, que impiden la sucesión inmediata de familiares en esos puestos. La mandataria incluyó la reforma judicial, que estableció la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, entre las modificaciones con las que, aseguró, se ha fortalecido la democracia.

En materia económica, mencionó el reconocimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas del Estado, así como las modificaciones relacionadas con el agua como bien nacional y derecho humano.