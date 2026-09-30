Senado aprueba reforma a Ley de Inversión Extranjera: Sedena y Semar vigilarán capitales en México

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    Senado aprueba reforma a Ley de Inversión Extranjera: Sedena y Semar vigilarán capitales en México
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Con 65 votos a favor, la CNIE sumará a la Marina, Defensa y Seguridad para evaluar riesgos a la seguridad nacional.

El Senado de la República aprobó con 65 votos a favor y 30 en contra la reforma a la Ley de Inversión Extranjera. Según información reportada por distintos medios, esta medida cambia la forma en que el país analiza los capitales internacionales que ingresan a territorio nacional.

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Las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se integran formalmente a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). De acuerdo con medios locales, estas dependencias tendrán voz y voto para evaluar si un proyecto privado representa un riesgo para la seguridad nacional.

El organismo encargado de regular el capital extranjero pasará de 10 a 13 secretarías de Estado. Además de las fuerzas de seguridad, se suma la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para revisar temas de ciberseguridad e infraestructura tecnológica.

La Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participarán como invitados permanentes. Ambos organismos aportarán datos clave en las reuniones, aunque no tendrán voto en las resoluciones.

El grupo parlamentario de Morena y sus aliados defienden la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Como destacan los medios, los legisladores aseguran que el cambio no implica una militarización, sino un filtro necesario para proteger sectores estratégicos.

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La oposición votó en contra de la propuesta en la sesión plenaria. Legisladores del PAN señalaron que la intervención de las Fuerzas Armadas en trámites comerciales genera incertidumbre jurídica y resta competitividad para atraer empresas.

Tras su aprobación en el Senado, el dictamen pasó a la Cámara de Diputados para su revisión y debate final.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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