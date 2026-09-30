Senado aprueba reforma a Ley de Inversión Extranjera: Sedena y Semar vigilarán capitales en México

El Senado de la República aprobó con 65 votos a favor y 30 en contra la reforma a la Ley de Inversión Extranjera. Según información reportada por distintos medios, esta medida cambia la forma en que el país analiza los capitales internacionales que ingresan a territorio nacional.

Las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se integran formalmente a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). De acuerdo con medios locales, estas dependencias tendrán voz y voto para evaluar si un proyecto privado representa un riesgo para la seguridad nacional.

El organismo encargado de regular el capital extranjero pasará de 10 a 13 secretarías de Estado. Además de las fuerzas de seguridad, se suma la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para revisar temas de ciberseguridad e infraestructura tecnológica.

La Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participarán como invitados permanentes. Ambos organismos aportarán datos clave en las reuniones, aunque no tendrán voto en las resoluciones.

El grupo parlamentario de Morena y sus aliados defienden la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Como destacan los medios, los legisladores aseguran que el cambio no implica una militarización, sino un filtro necesario para proteger sectores estratégicos.